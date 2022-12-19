МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Россия готова к дальнейшему развитию атомных проектов в Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске. Путин предрек рекордный рост товарооборота России и Белоруссии

"Атомную электростанцию строим. Первый блок работает, и он замещает где-то 4,5 миллиарда кубических метров газа… Готовы дальше развивать этот проект, работать, и блоки строить, но, что на мой взгляд самое важное — это то, что мы готовы и делаем это — создавать отрасль, готовить кадры национальные, развивать науку соответствующим образом", — сказал он.

Путин отметил, что соответствующие предварительные договоренности между странами есть.

"Мы их готовы тоже пообсуждать и действовать, двигаться по этому направлению дальше", — заявил Путин.