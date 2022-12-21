МИД России оценил стабильность торговых связей с Индией
МИД России: Индия вряд ли поддастся на попытки США подорвать связи с Москвой, в том числе по нефти
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Индия не поддается на попытки США подорвать ее связи с Россией, сотрудничество с Москвой, в том числе по закупке нефти, выгодно Нью-Дели, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Он отрицательно ответил на вопрос, видят ли в Москве риск того, что Нью-Дели под давлением Вашингтона может отказаться от закупки нефти у России.
"Нет… они (Нью-Дели — ред.) не будут этим заниматься", — сказал дипломат. Индия "хочет покупать много нефти", добавил он, "потому что Индии это выгодно".
"Индия и Китай получают, по понятным причинам, хорошую скидку", — заключил Кабулов.
https://1prime.ru/energy/20221221/839246956.html
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