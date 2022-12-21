МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Индия не поддается на попытки США подорвать ее связи с Россией, сотрудничество с Москвой, в том числе по закупке нефти, выгодно Нью-Дели, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. США ожидают, что Китай и Индия будут покупать нефть в рамках потолка цен

Он отрицательно ответил на вопрос, видят ли в Москве риск того, что Нью-Дели под давлением Вашингтона может отказаться от закупки нефти у России.

"Нет… они (Нью-Дели — ред.) не будут этим заниматься", — сказал дипломат. Индия "хочет покупать много нефти", добавил он, "потому что Индии это выгодно".

"Индия и Китай получают, по понятным причинам, хорошую скидку", — заключил Кабулов.