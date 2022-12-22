МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Группа "Россети" в День энергетика ввела в работу сетевые объекты в Кузбассе, Хакасии, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае. Доля отечественного оборудования на объектах достигает 95%. При их модернизации использованы последние инновационные решения отечественной промышленности по автоматизации подстанций, сообщают в компании.

По словам вице-премьера Александра Новака, работа подстанций, в первую очередь, будет направлена на надежное и качественное энергоснабжение и комфорт жителей регионов. "Одновременно новые мощности станут важным драйвером развития для промышленных потребителей, социальных и инфраструктурных объектов, создадут условия для новых технологических присоединений", — сказал он.

"Новая сетевая инфраструктура будет способствовать решению важнейших задач — расширению Восточного полигона железных дорог, созданию промышленных производств и дополнительных рабочих мест, развитию агломераций", — подчеркнул глава "Россетей" Андрей Рюмин на церемонии пуска.

Крупнейший объект — новый транзит 220 кВ "Междуреченская — Степная" (218 км), который соединил Кемеровскую область и южную часть Хакасии. ЛЭП позволит увеличить пропускную способность кузбасского отрезка Транссиба. В Московской области завершилась реконструкция подстанции 220 кВ "Темпы", которая обеспечивает электроэнергией особую экономическую зону "Дубна", в Санкт-Петербурге введена в работу новая подстанция 110 кВ "Марьино" (80 МВА).

В Ставропольском крае преобразована в современный высокотехнологичный объект подстанция 110 кВ "Красный октябрь" (20 МВА), от которой зависит электроснабжение Буденновского района. Работы проведены в рамках технологического присоединения к сетям агрокомплекса "Восточный", который специализируется на производстве овощей и бахчевых культур.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.