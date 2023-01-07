ХЕЛЬСИНКИ, 7 янв — ПРАЙМ. В Финляндии установлен новый рекорд генерации электроэнергии — 12700 мегаватт, следует из онлайн-табло электросетевой компании Fingrid о состоянии энергетической системы страны. Жители Финляндии снизили потребление электричества в декабре

По данным на 20.30 мск, потребление электричества в Финляндии составляло 11 816 МВт, производство — 12700 МВт, среднесуточная цена энергии составляет 74 евро за МВт/час.

Финское агентство STT сообщает, что показатель производства электричества является новым рекордом, предыдущий был установлен в 2004 году.