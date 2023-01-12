МИНСК, 12 янв — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия смогут сформировать принципы создания общего нефтегазового рынка, но работа в этой области идет "более вязко", заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Эксперт не исключил скачок цен на нефть до 100 долларов за баррель

"Мы продвигаемся неплохо по всем программам (по углублению экономической интеграции с РФ – ред.). Семь из них выполнены полностью. Более вязко идет работа по энергетическим программам. Мы изначально это знали и были к этому готовы", — сказал глава белорусского правительства. Его слова приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

Головченко уточнил, что речь идет об основополагающих подходах к организации работы рынков нефти и газа.

Премьер подчеркнул, что Минск и Москва смогут завершить этот процесс.

Четвертого ноября 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, утвердивший программы по углублению экономической интеграции двух стран.