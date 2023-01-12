Головченко: Минск и Москва смогут договориться об общем нефтегазовом рынке
Премьер Головченко: Минск и Москва определят принципы создания общего нефтегазового рынка
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МИНСК, 12 янв — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия смогут сформировать принципы создания общего нефтегазового рынка, но работа в этой области идет "более вязко", заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
"Мы продвигаемся неплохо по всем программам (по углублению экономической интеграции с РФ – ред.). Семь из них выполнены полностью. Более вязко идет работа по энергетическим программам. Мы изначально это знали и были к этому готовы", — сказал глава белорусского правительства. Его слова приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
Головченко уточнил, что речь идет об основополагающих подходах к организации работы рынков нефти и газа.
Премьер подчеркнул, что Минск и Москва смогут завершить этот процесс.
Четвертого ноября 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, утвердивший программы по углублению экономической интеграции двух стран.
https://1prime.ru/energy/20230112/839455437.html
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