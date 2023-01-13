АЛМА-АТА, 13 янв — ПРАЙМ. Министерство энергетики России подтвердило возможность транспортировки 300 тысяч тонн нефти из Казахстана по системе нефтепроводов "Транснефти" в текущем квартале, сообщила пресс-служба национальной компании "Казтрансойл". В минэнерго Казахстана назвали объемы поставок нефти в ФРГ по "Дружбе"

"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская компания. Как уточняла "Транснефть", 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, а заявка требует утверждения у Минэнерго РФ.

"АО "Казтрансойл" получено подтверждение министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", — говорится в сообщении пресс-службы казахстанской компании.

Согласно пресс-релизу, соответствующее подтверждение содержится в выписке графика транзита нефти государств-участников СНГ через территорию России по системе магистральных нефтепроводов, утвержденном Минэнерго РФ.

В сообщении поясняется, что этот транзит будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.

Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге.