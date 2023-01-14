МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В преддверии вступления в силу запрета на импорт российских нефтепродуктов европейские страны в огромных количествах закупают дизельное топливо, чтобы спасти себя от его дефицита, Причем в декабре объемы закупок стали беспрецедентными, пишет Politico. Газ для некоторых европейцев подорожал в ноябре на 57 процентов за год

Издание ссылается на анализ компании Refinitiv, согласно которому в декабре импорт дизельного топлива в европейский регион вырос до рекордных 8,2 миллиона тонн.

До начала спецоперации Россия обеспечивала более половины импорта ЕС и около 10 процентов его совокупных потребностей в дизельном топливе — крайне важном для автотранспорта, поездов и судов, а также промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Импорт любых российских нефтепродуктов, включая дизель, будет запрещен в странах Евросоюза начиная с 5 февраля.

"Приближение срока вступления этого запрета в силу породило страхи, что в самый разгар зимы Евросоюз может столкнуться с дефицитом поставок дизельного топлива. Европейские потребители уже страдают от высокого уровня инфляции, а промышленность — от невероятно высоких цен на электроэнергию. Однако, по словам аналитиков, из-за рекордных поставок дизельного топлива в декабре рынок вряд ли столкнется с какими-либо проблемами непосредственно после вступления запрета в силу", — говорится в материале.

Основными альтернативными экспортерами, которые, скорее всего, заменят по крайней мере часть поставок российского дизельного топлива после вступления запрета в силу, стали Кувейт и Саудовская Аравия, отмечается в статье.