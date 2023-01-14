МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Спрос на российский газ в Европе пока сдерживается теплой и ветреной погодой, однако с понедельника, после похолодания в европейском регионе, поставки "голубого топлива" из России через украинскую территорию могут вырасти, сказал в комментарии РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. Европа сократила отбор газа из подземных хранилищ

Транзит газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу с конца мая, за исключением отдельных дней, держался на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. При этом восемь дней подряд поставки оставались на уровне 35,5 миллиона кубометров.

"Теплая и ветреная погода в Европе с 20 декабря резко снизила спрос на газ. Изъятия из хранилищ были очень низкими. Погода должна нормализоваться со следующего понедельника, так что, возможно, экспорт вырастет", — предположил Смит.

Агентство Bloomberg сообщало, что в Европе ожидается самый теплый январь за последние годы. Данные Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе с начала января составило в среднем почти 26%, что в 1,7 раза превышает среднегодовой показатель в 15%.