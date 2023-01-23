В США сократилось число действующих нефтегазовых буровых установок
Baker Hughes: число нефтегазовых буровых установок в США рекордно снизилось к 20 января
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе продемонстрировало самое сильное недельное падение с сентября 2021 года. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок на неделе 14-20 января сократилось на 10 единиц, до минимума с ноября 613 единиц, в то время как число газовых установок выросло на 6 единиц, до 156 единиц, продемонстрировав самый сильный недельный рост с февраля.
Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, упало на 4 единицы, до 771 единицы, минимума с ноября.
Несмотря на сокращение на отчетной неделе, совокупное число действующих установок на 167 единиц, или 28%, превышает показатель годичной давности.
https://1prime.ru/energy/20230123/839548785.html
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