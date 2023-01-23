ТАШКЕНТ, 23 янв — ПРАЙМ. Узбекистан планирует с 25 января возобновить экспорт электроэнергии в Афганистан, приостановленный 14 января из-за аномальных холодов и дефицита энергоресурсов в республике, сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики.

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Узбекистан увеличил импорт электроэнергии из Таджикистана

Ранее афганские СМИ сообщили, что и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки призвал власти Узбекистана придерживаться поставок электроэнергии в рамках соглашения между Кабулом и Ташкентом. В частности, жители афганской столицы в последние недели в условиях сильных морозов столкнулись с отключениями электричества.

"Поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан планируется возобновить с 25 января", — говорится в сообщении в Telegram-канале минэнерго.

В ведомстве уточнили, что с 14 января в связи с резким падением температуры воздуха на территории Узбекистана возникли проблемы с обеспечением топливом на тепловых электростанциях. "Для стабильного обеспечения электроэнергией потребителей республики была временно приостановлена подача электроэнергии в Афганистан", — отмечается в сообщении.

"Энергетическая компания Афганистана была предупреждена об этой форс-мажорной ситуации. Электроэнергия, произведенная в Узбекистане и предназначенная для внутреннего потребления, не экспортируется", — добавили в минэнерго.

Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати".