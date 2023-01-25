В Польше сообщили, что ЕС готовится провести стресс-тесты энергетического сектора
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ВАРШАВА, 25 янв — ПРАЙМ. Европейский союз готовится провести стресс-тесты своего энергетического сектора, сообщает Правительственный центр безопасности Польши.
"Ведется работа по повышению уровня защиты критически важной инфраструктуры в Европе. В соответствии с директивой CER (Директива об устойчивости критических субъектов) была создана группа CERG (Critical Entities Resilience Group), которая готовит в том числе стресс-тесты для энергетического сектора", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20230125/839587476.html
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