ВАРШАВА, 25 янв — ПРАЙМ. Европейский союз готовится провести стресс-тесты своего энергетического сектора, сообщает Правительственный центр безопасности Польши. В ЦРЭ отметили эффект от эмбарго ЕС в ценах на дизель в России

"Ведется работа по повышению уровня защиты критически важной инфраструктуры в Европе. В соответствии с директивой CER (Директива об устойчивости критических субъектов) была создана группа CERG (Critical Entities Resilience Group), которая готовит в том числе стресс-тесты для энергетического сектора", — говорится в сообщении.