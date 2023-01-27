МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В Польше открыли логистический хаб для доставки на Украину электрогенераторов, которые закупят за выделенные Евросоюзом 114 миллионов евро, сообщил телеканал 5.ua. Польша предложила новые антироссийские санкции, пишет СМИ

"ЕС открыл в Польше энергетический хаб для предоставления экстренной помощи Украине. Выделено уже 114 миллионов евро на приобретение генераторов для хаба. На первом этапе на Украину будет доставлена 1000 новых генераторов", — отметил телеканал в мессенджере Telegram.

По информации издания "Украинская правда", новый европейский энергетический хаб rescEU станет логистическим центром для предоставления экстренной энергетической помощи Украине, который позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь украинской стороне, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку.