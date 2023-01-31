МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Россети" в 2023 году увеличат объем средств, выделяемых на модернизацию и развитие электросетей в Дагестане, втрое по сравнению с прошлым годом, практически до 3 миллиардов рублей, сообщила компания. "Россети" отчитались о техприсоединении сотен тысяч новых потребителей

"В этом году планируем существенно увеличить финансирование проектов, направленных как на рост надежности, так и на развитие сетевого комплекса региона. Общий объем инвестиций увеличится более чем втрое – до 2,9 миллиарда рублей", – сообщил глава "Россетей" Андрей Рюмин по итогам рабочей встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Компания отмечает, что электропотребление в Дагестане растет: нагрузка энергосистемы текущей зимой превысила 1,5 ГВт, что является рекордным значением. Существует проблема износа сетевого оборудования, возникшая из-за многолетнего недофинансирования инвестиционных и ремонтных программ на фоне неплатежей, прежде всего со стороны организаций ЖКХ.

"Россети" ведут в Дагестане программу модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса. Она предусматривает до 2025 года реконструкцию 66 подстанций и линий электропередачи 35-110 кВ. Мероприятия обеспечены финансированием на 25%. Совместно с органами власти ведется работа по определению источников в отношении оставшегося объема необходимых средств.

Также планируются мероприятия для подключения к сетям новых потребителей, включая новые очистные сооружения в Дербенте, модернизация системы плавки гололеда на подстанции 330 кВ "Махачкала", замена коммутационного оборудования на подстанции 330 кВ "Чирюрт".

Стороны, кроме того, рассмотрели вопрос консолидации "Россетями" бесхозяйных электросетей. Отмечается, что на данный момент компания подготовила технические планы для постановки бесхозяйных объектов на временный учет в Росреестре. Количество таких объектов составило более 9,8 тысячи. В отношении трети от указанного объема уже получены решения суда о признании прав собственности "Россети Северный Кавказ", также сообщается в релизе.