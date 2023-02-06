БАНГАЛОР (Индия), 6 фев — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, отвечая на вопрос индийской журналистки на конференции India Energy Week, передал послание миру, заявив: "Мы вас любим". Сечин оценил попытки вытеснить Китай и Россию из мировой кооперации

"Мы вас любим!" — ответил он на вопрос журналистки о том, какое послание миру он бы хотел передать из Индии.

Сечин также отметил важность проходящей в Бангалоре 6-8 февраля конференции.

"Это очень полезное мероприятие. Очень хорошо организовал работу министр нефти (Индии Хардип Сингх — ред.) Пури. В целом, конечно, все участники благодарны за возможность такого прямого разговора. Я думаю, что реакция очень позитивная", — отметил глава "Роснефти".