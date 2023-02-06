Глава "Роснефти" Сечин передал "свою любовь" миру на конференции в Индии
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БАНГАЛОР (Индия), 6 фев — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, отвечая на вопрос индийской журналистки на конференции India Energy Week, передал послание миру, заявив: "Мы вас любим".
"Мы вас любим!" — ответил он на вопрос журналистки о том, какое послание миру он бы хотел передать из Индии.
Сечин также отметил важность проходящей в Бангалоре 6-8 февраля конференции.
"Это очень полезное мероприятие. Очень хорошо организовал работу министр нефти (Индии Хардип Сингх — ред.) Пури. В целом, конечно, все участники благодарны за возможность такого прямого разговора. Я думаю, что реакция очень позитивная", — отметил глава "Роснефти".
https://1prime.ru/energy/20230206/839707487.html
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