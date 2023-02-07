МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Передача Российской Федерацией ядерного ноу-хау Ирану маловероятна по той причине, что Москва вряд ли пойдет на такой шаг, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник на конференции британского аналитического центра Chatham House в Лондоне. США, Франция, Германия и Британия призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ

"Россия — участник договора о нераспространении ядерного оружия, и я не могу представить себе того, чтобы она могла бы в столь грубой форме его нарушить его", — ответил Гросси на вопрос, может ли РФ передать Ирану технологии в сфере ядерных разработок.

По мнению главы МАГАТЭ, такого сценария не произойдет и он нереалистичен, поскольку это ко всему прочему было бы замечено в ходе большого количества проводящихся инспекций в Иране, в которых и сам Гросси нередко принимает участие.

Выступление Гросси транслировалось на сайте Chatham House.