Глава МАГАТЭ назвал передачу Россией ядерных технологий Ирану маловероятной
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что передача Россией ядерных технологий Ирану маловероятна
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Передача Российской Федерацией ядерного ноу-хау Ирану маловероятна по той причине, что Москва вряд ли пойдет на такой шаг, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник на конференции британского аналитического центра Chatham House в Лондоне.
"Россия — участник договора о нераспространении ядерного оружия, и я не могу представить себе того, чтобы она могла бы в столь грубой форме его нарушить его", — ответил Гросси на вопрос, может ли РФ передать Ирану технологии в сфере ядерных разработок.
По мнению главы МАГАТЭ, такого сценария не произойдет и он нереалистичен, поскольку это ко всему прочему было бы замечено в ходе большого количества проводящихся инспекций в Иране, в которых и сам Гросси нередко принимает участие.
Выступление Гросси транслировалось на сайте Chatham House.
https://1prime.ru/energy/20230207/839723370.html
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