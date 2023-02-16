В Еврокомиссии заявили, что ЕС хорошо справился с энергокризисом
Еврокомиссар по энергетике Симсон: ЕС хорошо справился с энергокризисом этой зимой
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что ЕС хорошо справился с энергокризисом этой зимы.
"Европа может смотреть на эту зиму как кризис, с которым она успешно справилась", — написала она в своем Twitter.
Однако, по словам Симсон, Брюссель уже сейчас должен "смотреть вперед на следующий отопительный сезон как на новый вызов".
Еврокомиссия в своем экономическом прогнозе от середины февраля не исключила дефицита газа в ЕС следующей зимой. Также она отметила, что "в условиях высокой волатильности на фоне сохраняющейся геополитической напряженности нельзя исключать всплеска цен, подобного тому, что произошел в 2022 году".
https://1prime.ru/energy/20230216/839830313.html
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