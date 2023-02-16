БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что ЕС хорошо справился с энергокризисом этой зимы. Названо условие, необходимое для поддержания баланса на газовом рынке ЕС

"Европа может смотреть на эту зиму как кризис, с которым она успешно справилась", — написала она в своем Twitter.

Однако, по словам Симсон, Брюссель уже сейчас должен "смотреть вперед на следующий отопительный сезон как на новый вызов".

Еврокомиссия в своем экономическом прогнозе от середины февраля не исключила дефицита газа в ЕС следующей зимой. Также она отметила, что "в условиях высокой волатильности на фоне сохраняющейся геополитической напряженности нельзя исключать всплеска цен, подобного тому, что произошел в 2022 году".