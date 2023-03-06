МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США впервые с августа сократилось по итогам третьей недели подряд. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Тушите свет: Украина нашла способ заработать

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 25 февраля — 3 марта снизилось на 4 единицы, до 749 единиц, минимума с июня.

Несмотря на это снижение, общее число действующих установок на 99 единиц, или 15%, превышает показатель годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 8 единиц, до 592 единиц, минимума с сентября, в то время как число газовых установок выросло на 3 единицы, до 154 единиц.