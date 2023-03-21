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2023-03-21T18:28:00+03:00

2023

https://1prime.ru/energy/20230321/840147554.html

Лихачев: санкции не повлияли на сроки реализации российских проектов в КНР

Энергетика

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https://россиясегодня.рф

Санкционные ограничения не повлияли на сроки реализации проектов "Росатома" в Китае, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Нет", — сказала Лихачев журналистам, отвечая на... ПРАЙМ, 21.03.2023

энергетика, новости, россия, росатом, санкции

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60