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2023
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Лихачев: санкции не повлияли на сроки реализации российских проектов в КНР
Энергетика
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Санкционные ограничения не повлияли на сроки реализации проектов "Росатома" в Китае, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Нет", — сказала Лихачев журналистам, отвечая на... ПРАЙМ, 21.03.2023
энергетика, новости, россия, росатом, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Санкционные ограничения не повлияли на сроки реализации проектов "Росатома" в Китае, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Нет", — сказала Лихачев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.