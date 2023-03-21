МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Санкционные ограничения не повлияли на сроки реализации проектов "Росатома" в Китае, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Росатом

"Росатом" рассказал о противодействии влиянию британских санкций

"Нет", — сказала Лихачев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.