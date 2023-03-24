ЦЮРИХ, 24 мар — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока — 2", согласилась принять участие в извлечении предмета, обнаруженного вблизи газопровода, информации о сроках такой операции пока нет, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен. Херш назвал теракт на "Северных потоках" "наказанием" Шольца

Ранее это ведомство пригласило Nord Stream 2 AG участвовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта. Он имеет форму цилиндра высотой около 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Датское энергетическое агентство не исключает, что это морской дымовой буй. Для выяснения природы объекта было решено поднять его на поверхность при содействии датского минобороны.

"Я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 AG приняла приглашение участвовать в операции по извлечению замеченного объекта вблизи трубопровода "Северный поток 2". У нас нет дополнительной информации о том, когда начнется операция", — сообщил Фальбе-Хансен.