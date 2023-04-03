БЕРЛИН, 3 апр — ПРАЙМ. В Германии к 2030 году необходимо выйти к показателям в 26,5% экономии энергопотребления по сравнению с 2008 годом, следует из опубликованного в понедельник министерством экономики страны законопроекте об энергоэффективности. СМИ узнали подробности о яхте, связанной с атакой на "Северные потоки"

"Целью этого закона является сокращение конечного потребления энергии в Германии как минимум на 26,5 процента к 2030 году по сравнению с 2008 годом", — говорится в документе на сайте ведомства.

Законопроект планируют утвердить на заседании кабинета министров в текущем месяце. Меры по экономии энергии затронут в частности строительный, индустриальный и транспортный сектор, для которых сформулированные в законопроекте правила энергоэффективности станут обязательными.

В сравнение министерство приводит период времени между 2008 и 2020 годом, в которые удалось сократить потребление лишь на 6 %.

К 2040 году ведомство хочет добиться показателя в 39, а спустя пять лет и 45%.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.