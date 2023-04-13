ВЕНА, 13 апреля — ПРАЙМ. Около 80% опрошенных жителей Австрии признались, что их "очень сильно" или "постоянно" волнует тема расходов на электроэнергию и газ, этот показатель за последние два года резко возрос — сразу на 20 процентных пунктов, сообщил в четверг австрийский национальный регулятор E-Control. В Австрии предрекли новые трудности европейским импортерам

"Последние результаты опроса 1 000 австрийских домохозяйств показывают, что озабоченность темами электричества и газа резко возросла. Так, 80% респондентов заявили, что их "очень сильно" или "постоянно" волнует тема расходов на электроэнергию. За последние два года этот показатель увеличился на 20 процентных пунктов", — говорится в релизе регулятора.

Отмечается, что ежедневные обращения в консультационный центр ведомства также свидетельствуют о том, что потребителям зачастую трудно понять параметры счетов за электричество и газ.

"Подавляющее большинство потребителей не знают свою текущую цену на электричество или газ, 72% опрошенных заявили, что не знают точно, сколько они платят за киловатт-час электроэнергии, и целых 88% не знают, сколько они платят за газ", — отметил регулятор.

Уточняется, что опрос был проведен в марте текущего года.