МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Украина пытается дезорганизовать работу на Запорожской АЭС либо применять "грязные устройства", заявил президент России Владимир Путин. Путин и Эрдоган подтвердили намерения продолжить работату над проектами

"Мы должны понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью. Мы об этом говорили", — сказал он.

В ходе выставки, посвященной креативной экономике, Путин, отвечая на вопрос об атаке беспилотников, заявил, что вызывают беспокойство попытки Киева вызвать ответную реакцию России, и граждане Украины должны знать об этих попытках.

Согласно данным Минобороны РФ, утром 30 мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Киев задействовал восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.