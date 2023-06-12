МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Украина забрала в воскресенье излишки электроэнергии из Польши, оказав ей тем самым аварийную помощь, при этом украинской объем доступных мощностей остается ограниченным, сообщили в понедельник в украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго". Украина и ЕС подписали рабочий план в сфере энергетики на 2023 год

"Вчера по запросу польской энергосистемы была активирована аварийная помощь: мы приняли излишки электроэнергии, которая имела польская энергосистема в дневные часы в объеме 1800 МВтч. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Украина получила таким образом дополнительный объем электроэнергии", — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Укрэнерго".

В компании добавили, что такие действия выполнены в рамках украинско-польского договора. Отмечается, что сейчас объем доступных мощностей ограничен из-за летней ремонтной кампании на энергоблоках тепловых электростанций и некоторых атомных энергоблоках.

Из сообщения следует, что планируется коммерческий обмен электроэнергии с ЕС. В частности, импорт из Словакии мощностью 90-170 МВт преимущественно в дневные часы.