С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" не видит в будущем принципиального роста спроса на газ в Европе, поскольку потребности в энергии будет удовлетворяться там за счет возобновляемых источников, такое мнение высказал глава компании Леонид Михельсон на ПМЭФ. Главный экономист ВЭБа дал прогноз по росту ВВП России

"В дальнейшем мы не видим принципиального роста спроса (на газ в Европе – ред.)… Я считаю, что потребность будет закрываться за счёт возобновляемых источников энергии", – сказал Михельсон на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего".

По его мнению, мировой газовый рынок стабилизируется по мере ввода новых СПГ-проектов, цены на газ опустятся.

"По мере ввода проектов, покрывающих спрос на доступный СПГ, рынок стабилизируется. Спрос на газ продолжит расти, мы на это рассчитываем. Цены все равно должны опуститься", — сказал он, выступая на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.