Глава "Новатэка" Михельсон не видит в будущем принципиального роста спроса на газ в Европе
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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" не видит в будущем принципиального роста спроса на газ в Европе, поскольку потребности в энергии будет удовлетворяться там за счет возобновляемых источников, такое мнение высказал глава компании Леонид Михельсон на ПМЭФ.
"В дальнейшем мы не видим принципиального роста спроса (на газ в Европе – ред.)… Я считаю, что потребность будет закрываться за счёт возобновляемых источников энергии", – сказал Михельсон на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего".
По его мнению, мировой газовый рынок стабилизируется по мере ввода новых СПГ-проектов, цены на газ опустятся.
"По мере ввода проектов, покрывающих спрос на доступный СПГ, рынок стабилизируется. Спрос на газ продолжит расти, мы на это рассчитываем. Цены все равно должны опуститься", — сказал он, выступая на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/energy/20230615/840838395.html
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