 

С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" не видит в будущем принципиального роста спроса на газ в Европе, поскольку потребности в энергии будет удовлетворяться там за счет возобновляемых источников, такое мнение высказал глава компании Леонид Михельсон на ПМЭФ.

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"В дальнейшем мы не видим принципиального роста спроса (на газ в Европе – ред.)… Я считаю, что потребность будет закрываться за счёт возобновляемых источников энергии", – сказал Михельсон на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего".

По его мнению, мировой газовый рынок стабилизируется по мере ввода новых СПГ-проектов, цены на газ опустятся.

"По мере ввода проектов, покрывающих спрос на доступный СПГ, рынок стабилизируется. Спрос на газ продолжит расти, мы на это рассчитываем. Цены все равно должны опуститься", — сказал он, выступая на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

 