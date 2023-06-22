МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Партнерство Венесуэлы и России в энергетической сфере надежно защищено от недружественных действий Запада, заявил в эфире телеканала "Россия-24" посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров. Венесуэла хочет укрепить партнерство с Россией в сфере морского транспорта

"Сотрудничество в энергетике (между РФ и Венесуэлой — ред.) продолжается. Несмотря на так называемые санкции, все пять совместных российско-венесуэльских предприятий в области нефтедобычи продолжают успешно работать. Нефть добывается. Наше российско-венесуэльское стратегическое партнерство надежно защищено от недружественных действий правительств западных стран", — сказал он и отметил, что российские и венесуэльские компании продолжат работу по наращиванию добычи и взаимодействию между собой на всех направлениях.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что у России и Венесуэлы в сфере энергетики действуют пять совместных проектов. Сотрудничество на этом направлении расширяется, в том числе в газовой отрасли, где стороны обсуждают новые СП.