Посол отметил надежность защиты партнерства России и Венесуэлы в энергетике
Посол Мелик-Багдасаров: партнерство России и Венесуэлы в энергетике надежно защищено
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Партнерство Венесуэлы и России в энергетической сфере надежно защищено от недружественных действий Запада, заявил в эфире телеканала "Россия-24" посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.
"Сотрудничество в энергетике (между РФ и Венесуэлой — ред.) продолжается. Несмотря на так называемые санкции, все пять совместных российско-венесуэльских предприятий в области нефтедобычи продолжают успешно работать. Нефть добывается. Наше российско-венесуэльское стратегическое партнерство надежно защищено от недружественных действий правительств западных стран", — сказал он и отметил, что российские и венесуэльские компании продолжат работу по наращиванию добычи и взаимодействию между собой на всех направлениях.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что у России и Венесуэлы в сфере энергетики действуют пять совместных проектов. Сотрудничество на этом направлении расширяется, в том числе в газовой отрасли, где стороны обсуждают новые СП.
https://1prime.ru/energy/20230622/840903268.html
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