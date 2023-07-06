БЕРЛИН, 6 июл — ПРАЙМ. Германия рискует впасть в зависимость и поступает противоречиво, отвергая атомную энергетику и одновременно покупая у соседей полученное на АЭС электричество, заявила в интервью немецкому изданию Handelsblatt глава министерства энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше. Германия в 2024 году будет экономить на всем, кроме обороны, пишет СМИ

"Противоречиво, когда, с одной стороны, происходит массовый импорт французской ядерной энергии, а с другой — отклоняется любой законодательный текст в ЕС, который признает добавленную стоимость этой низкоуглеродной формы энергии", — заявила министр, указывая на противодействие представителей Германии на уровне ЕС.

По словам Панье-Рюнаше, каждая страна ЕС обязана обеспечить собственные поставки и внести свой вклад в стабильность европейской энергосети.

"Германия рискует стать более зависимой от своих соседей в плане ядерной энергии", — добавила она.

Также она упомянула планы ФРГ построить новые ГЭС и указала на высокую долю добытой из угля электроэнергии в Германии (33%), в то время как во Франции данный показатель составляет всего 0,6%.

В апреле в Германии была прекращена эксплуатация последних трех работающих в стране энергоблоков АЭС — "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально предполагалось, что Берлин откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы были изменены.