МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили рост до 2%, рынки оценивают перспективы поставок на решениях ОПЕК+ по добыче и экспорту, свидетельствуют данные торгов. Доля ОПЕК на рынке нефти вырастет до более чем 40 процентов, заявил генсек

По состоянию на 20.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91% — до 77,98 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,17%, до 73,36 доллара. При этом минутами ранее цена марки Brent впервые с 5 июня превышала 78 долларов за баррель. Днем нефть дорожала в пределах 0,5%.

Рынки оценивают перспективы добычи этого вида сырья. Ранее на этой неделе Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки. Чуть позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.

В пятницу также были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 июля их число снизилось на пять — до 540 агрегатов.