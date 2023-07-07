Стоимость нефти ускорила рост до двух процентов на ожиданиях по добыче
Мировые цены на нефть ускорили рост до двух процентов на решении ОПЕК+ по добыче и экспорту
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили рост до 2%, рынки оценивают перспективы поставок на решениях ОПЕК+ по добыче и экспорту, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91% — до 77,98 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,17%, до 73,36 доллара. При этом минутами ранее цена марки Brent впервые с 5 июня превышала 78 долларов за баррель. Днем нефть дорожала в пределах 0,5%.
Рынки оценивают перспективы добычи этого вида сырья. Ранее на этой неделе Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки. Чуть позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.
В пятницу также были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 июля их число снизилось на пять — до 540 агрегатов.
https://1prime.ru/energy/20230707/841031698.html
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