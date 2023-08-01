2023-08-01T13:28:53+03:00
2023-08-01T13:28:53+03:00
2023-08-01T13:28:53+03:00
2023
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Uniper раскрыла планы по инвестициям в зеленую энергетику
Энергетика
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Немецкая энергетическая компания Uniper намерена инвестировать свыше 8 миллиардов евро в зеленую энергетику до 2030 года, сообщила компания. "В свою экологическую трансформацию... ПРАЙМ, 01.08.2023
энергетика, альтернативная энергетика, новости, газ, uniper, зеленая энергетика, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания Uniper намерена инвестировать свыше 8 миллиардов евро в зеленую энергетику до 2030 года, сообщила компания.
"В свою экологическую трансформацию Uniper инвестирует более 8 миллиардов евро до 2030 года", — говорится в сообщении Uniper.
Отмечается, что это "втрое превышает среднегодовые инвестиции за последние три года".
Компания поясняет, что стремится сделать свой энергетический и газовый бизнес более безуглеродным, в том числе за счет наращивания доли использования "экологически чистого" газа.
Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.