МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания Uniper намерена инвестировать свыше 8 миллиардов евро в зеленую энергетику до 2030 года, сообщила компания. Uniper ожидает начало суда по иску к "Газпром экспорту" не ранее 2024 года

"В свою экологическую трансформацию Uniper инвестирует более 8 миллиардов евро до 2030 года", — говорится в сообщении Uniper.

Отмечается, что это "втрое превышает среднегодовые инвестиции за последние три года".

Компания поясняет, что стремится сделать свой энергетический и газовый бизнес более безуглеродным, в том числе за счет наращивания доли использования "экологически чистого" газа.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.