НЬЮ-ДЕЛИ, 13 окт — ПРАЙМ. Всем государствам в глобальном энергетическом диалоге нужно придерживаться принципов справедливости, недискриминации и равноправного сотрудничества, Россия призывает не использовать энергетику в качестве геополитического оружия, заявила в ходе выступления на полях "парламентской двадцатки" на тему "Переход к устойчивой энергетике: ворота в "зеленое" будущее" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Попали в яму". Путин описал энергетический кризис в Европе поговоркой

"Наши принципы глобального энергетического диалога — это справедливость, недискриминация, равноправное сотрудничество. Призываем всех придерживаться этих принципов. Не использовать энергетику в качестве геополитического оружия, средства шантажа или сдерживания развития", — сказала она.

Спикер отметила, что Москва осознает свою ответственность в сфере глобальной энергобезопасности. По ее словам, эта ответственность будет только возрастать с учетом прогнозов о темпах роста населения и спроса на энергию.

"Мы готовы обеспечивать мир дешевой и чистой энергией, если не будут строиться искусственные барьеры на пути к потребителю", — подчеркнула Матвиенко.

При этом переход к "зеленой энергетике" во многом тормозится "из-за попыток отдельных государств монополизировать и политизировать эту тематику", — добавила политик.

"Попытки "перекроить" мировой энергетический рынок привели к резкому удорожанию ресурсов и ограничению предложения. Дошло до прямого попустительства диверсиям на объектах энергетической инфраструктуры, расследование которых фактически закрыто по политическим мотивам", — пояснила Матвиенко, подчеркнув, что темпы экономического роста Евросоюза резко снизились "на фоне отказа от дешевых российских ресурсов" — от санкций страдают "сами инициаторы".

Кроме того, она предположила, что, возможно, сотни миллионов долларов, которые "сегодня тратятся на оружие, было бы правильнее направить на устойчивое развитие, на зеленые технологии, на сотрудничество". "Борьба с изменением климата — общая задача человечества, которая слишком важна, чтобы отягощать ее политической конъюнктурой и эгоизмом", — заключила спикер.

Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).