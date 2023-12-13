Совфед одобрил приостановление действия норм налоговых соглашений с 38 странами
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сенаторы в среду одобрили закон о приостановлении действия отдельных положений международных договоров по налогообложению с иностранными государствами, совершающими недружественные действия против России.
Необходимость такого решения вызвана изменившимися условиями экономической деятельности, обусловленными введением санкций со стороны западных государств и, как следствие, беспрецедентным давлением на экономику страны, говорится в сопроводительных документах. В связи с введением санкций президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановке отдельных положений договоров России по налогообложению с 38 недружественными странами и поручил МИД РФ уведомить эти страны о приостановке, правительству — внести в Госдуму соответствующий законопроект.
Это страны — США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Ирландия, Албания, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Македония, Швейцария, Люксембург, Кипр, Греция, Мальта, Литва, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея и Япония.
Документ приостанавливает действие практически всех положений, касающихся договоренностей, в каком государстве доход будет облагаться налогом, а также применение пониженных ставок, льгот и освобождений с этими 38 странами. Также приостанавливается действие правил налогообложения дивидендов, процентов; доходов от недвижимости, от продажи движимого и недвижимого имущества, от авторских прав и лицензий, от работы по найму; гонораров, пенсий и других доходов.
Вместе с тем, договоры продолжат действовать в части общих положений, методов устранения двойного налогообложения, взаимосогласительных процедур, обмена информацией, налоговых привилегий сотрудников дипломатических миссий, а также их заключительных положений.
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