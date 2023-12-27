МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Индия и Россия подтвердили намерение расширить сотрудничество в энергетике, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров отметил прогресс в военно-техническом сотрудничестве России и Индии

Российский министр встретился со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

"Подтвердили нацеленность на уплотнение кооперации в энергетической сфере. Это стратегическое направление нашего сотрудничества, в том числе и в том, что касается наращивания экспорта углеводородов из России на индийский рынок, а также взаимодействие в сфере мирного использования ядерной энергетики, прежде всего, дальнейшей реализации проекта атомной электростанции "Куданкулам", — сказал Лавров.

Он добавил, что "Куданкулам" является вкладом России в обеспечение Индии чистой и безопасной энергии, которая та создает сама.

Накануне глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что Индия и Россия подписали соглашения, касающиеся будущих блоков АЭС "Куданкулам".

Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000.

"АЭС" Куданкулам" является крупнейшей атомной электростанцией в Индии. Строительство объекта началось в 1998 году, ввод в эксплуатацию состоялся в 2014 году.