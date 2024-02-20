МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Предварительный план добычи нефти и конденсата в России на 2024 год составляет 523 миллиона тонн, газа — 667 миллиардов кубометров, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Новак спрогнозировал продолжение роста спроса на нефть в мире

"Предварительно ‐ 523 (миллиона тонн — ред.) нефть, газ — 667 (миллиардов кубометров — ред.)", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предварительных прогнозах по добыче нефти и газа в 2024 году.