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В Минэнерго оценили предварительный план добычи нефти в России в 2024 году
Энергетика
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Предварительный план добычи нефти и конденсата в России на 2024 год составляет 523 миллиона тонн, газа — 667 миллиардов кубометров, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов... ПРАЙМ, 20.02.2024
нефть, энергетика, новости, газ, нефть, россия, конденсат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Предварительный план добычи нефти и конденсата в России на 2024 год составляет 523 миллиона тонн, газа — 667 миллиардов кубометров, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Предварительно ‐ 523 (миллиона тонн — ред.) нефть, газ — 667 (миллиардов кубометров — ред.)", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предварительных прогнозах по добыче нефти и газа в 2024 году.