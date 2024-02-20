МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России с начала этого года выросло на 4,3%, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС". Раскрыто, когда мировое энергопотребление достигнет пика

"Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала этого года выросло на 4,3%", — отметил представитель "Системного оператора".

"При температуре, приведенной к величине прошлого года, потребление выросло на 3,6%", — добавил он.