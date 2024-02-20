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2024
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В России вырос уровень энергопотребления
Энергетика
Новости
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Потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России с начала этого года выросло на 4,3%, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС". "Энергопотребление в единой... ПРАЙМ, 20.02.2024
энергетика, новости, россия, энергопотребление, еэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России с начала этого года выросло на 4,3%, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС".
"Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала этого года выросло на 4,3%", — отметил представитель "Системного оператора".
"При температуре, приведенной к величине прошлого года, потребление выросло на 3,6%", — добавил он.