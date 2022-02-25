МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Не подлежит сомнению, что Россия оказывается сегодня перед лицом неизбежных сложных ситуаций. Можно обозначить только три достаточно ожидаемых направления, по которым страну ждут серьезные вызовы из-за санкций, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Любовь Чайковская. Экономист рассказал, какую "бомбу" под доллар заложили США

Во-первых, по ее словам, произойдет сворачивание самостоятельной экономической активности хозяйствующих субъектов, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, дальнейшая централизация экономики с ужесточением финансовой и налоговой дисциплины.

"Достаточно ожидаемо что все значительная часть национального дохода будет отвлечена на военно-оборонные нужды. Это особенно возможно на фоне потенциально снижения нефтегазовых доходов", — подчеркнула эксперт.

Второй тренд, по ее мнению, — возможна экономическая и финансовая стагнация.

"Реальный экономический потенциал России достаточно велик, в бюджете сконцентрированы значительные резервы. Скорее всего, снижение экономической эффективности будет заметно сначала на показателях инфляции и подорожании потребительской корзины. Однако, реальное воздействие у многих экономических механизмов, в том числе санкционных, отложенное", — считает Чайковская. Это уже слишком. Санкции, на которые Запад не осмелится никогда

В условиях изолированной мобилизованной экономики говорить о реальном экономическом росте и повышении благосостояния населения крайне сложно, по ее мнению. И встанет неизбежный вопрос о том, как восполнять резервы в условиях возможного системного спада?

Наконец, третий тренд — потенциальный спад инновационной и инвестиционной активности.

"Секторальные санкции всегда не только финансовые, но и технологические. Опыт импортозамещения последних нескольких лет показал, что конкурентоспособность российской экономики во многих областях, в т.ч. в ключевых секторах экономики, пока недостаточно существенна. Внутренние инвестиции будут связаны с серьезными страновыми, финансовыми рисками для частных инвесторов", — убеждена Чайковская.