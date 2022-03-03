МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Слишком дорогая нефть - угроза остановки многих производств и резкого роста транспортных расходов, а значит — риск сочетания падения производства и потребления на фоне растущих цен — классическая стагфляция, усиленная военно-политическими рисками, рассказывает агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. Санкции Запада обнаружили слабое место России на рынке нефти и газа

"По этой причине цены на энергоносители сейчас, конечно, все будут пытаться стабилизировать. Однако на фоне не менее серьёзных усилий по экстренному сокращению закупок в России этого ценового давления может не получиться избежать", — считает он.

При этом кризис, по мнению аналитика, может перейти в фазу автокатализа — потребители будут закрываться или сокращать покупки, на рынке возникнет переизбыток нефти, соответственно, цена на нее рухнет одновременно с падением объемов продаж.

Тогда уже начнет сокращаться добыча, а значит, и спрос со стороны экспортеров, что подстегнет новую волну снижения спроса в промышленно-развитых странах из-за падения их экспорта.

"Котировки акций и облигаций рухнут, налоговые поступления упадут, правительства, не имея возможности занимать деньги, увеличат эмиссию — снова ускорится инфляция", — подытожил Александров.