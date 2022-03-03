Эксперт Александров: дорогая нефть угрожает остановкой производств, ростом расходов и стагфляцией
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Слишком дорогая нефть - угроза остановки многих производств и резкого роста транспортных расходов, а значит — риск сочетания падения производства и потребления на фоне растущих цен — классическая стагфляция, усиленная военно-политическими рисками, рассказывает агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.
"По этой причине цены на энергоносители сейчас, конечно, все будут пытаться стабилизировать. Однако на фоне не менее серьёзных усилий по экстренному сокращению закупок в России этого ценового давления может не получиться избежать", — считает он.
При этом кризис, по мнению аналитика, может перейти в фазу автокатализа — потребители будут закрываться или сокращать покупки, на рынке возникнет переизбыток нефти, соответственно, цена на нее рухнет одновременно с падением объемов продаж.
Тогда уже начнет сокращаться добыча, а значит, и спрос со стороны экспортеров, что подстегнет новую волну снижения спроса в промышленно-развитых странах из-за падения их экспорта.
"Котировки акций и облигаций рухнут, налоговые поступления упадут, правительства, не имея возможности занимать деньги, увеличат эмиссию — снова ускорится инфляция", — подытожил Александров.
https://1prime.ru/exclusive/20220303/836251862.html