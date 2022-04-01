МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В апреле в России вступят в силу сразу несколько изменений, который скажутся на жизни россиян. Самые важные и ожидаемые из них — в материале агентства "Прайм".

ПЕНСИИ

С начала месяца в России состоится индексация социальных пенсий, в это время она проводится ежегодно.

В 2022 году размер пенсий вырастет на 8,6%, в соответствии с официально установленным уровнем инфляции за 2021 год. Эта индексация затронет порядка четырех миллионов российских пенсионеров. Из бюджета на ее проведение выделят 33,7 млрд рублей.

Социальные пенсии в стране получают по старости в случае, если гражданин не получил права на страховую пенсию по каким-то причинам, по инвалидности (в том числе дети-инвалиды), по потере кормильца (если ребенок потерял одного или двух родителей), и дети, оба родителя которых неизвестны.

НОВАЯ СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Российские банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) начиная с апреля будут должны предоставить возможность использовать своим клиентам мобильное приложение системы. Оно работает для упрощения переводов между физическими и юридическими лицами, а также между физлицами и ИП.

По мнению авторов инициативы, это поможет упростить оплату товаров и услуг через СБП. Воспользоваться мобильным приложением СБП смогут клиенты порядка двухсот российских банков.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

В качестве ответа на санкции правительство вводит меры поддержки бизнеса и граждан. В частности, в пакете направленных на поддержку физических и юридических лиц мер в условиях санкций были внесены поправки в налоговое законодательство.

Отменяется НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам россиян в 2021-2022 годах.

Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и землю для физических лиц будет зафиксирована на уровне 1 января текущего года.

При этом увеличат порог «налога на роскошь»: под него будут подпадать автомобили, приобретенные после 1 января 2022 года при условии, что их стоимость свыше 10 млн рублей. Ранее этот налог распространялся на автомобили стоимостью от 3 млн рублей.

Для IT-компаний на период с 2022 по 2024 год будет введена нулевая ставка налога на прибыль.

От уплаты НДС освободили российские гостиницы.

НОВЫЙ СТАТУС ВЕТЕРАНОВ

Также в апреле вступит в силу принятый в марте этого года закон: участников спецоперации на Украине и тех, кто принимал участие в боях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, признают ветеранами.

Такой статус дает его обладателям право претендовать на налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры социальной поддержки, предусмотренные в России для ветеранов боевых действий. Также они могут получить льготы при оплате ЖКХ.

РОУМИНГ МЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛОРУССИЕЙ

Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки в роуминге. Решение было принято 23 марта в ходе заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Оно означает, что с первого апреля при выезде из одной страны в другую, плата за звонки взиматься не будет.

"Это важный результат "дорожной карты" по реализации резолюции Высшего Государственного Совета, подписанной 20 декабря 2019 года", — подчеркнули в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБОРОТА ЛЕКАРСТВ

Вступят в силу поправки в законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан". Итак, оборот иностранных медицинских препаратов в случае возникновения дефицита будет упрощен: лекарства можно будет продавать в иностранной упаковке.

Также зарубежные фармпоставщики теперь обязаны уведомлять о своем решении покинуть рынок не менее чем за полгода до этого момента.