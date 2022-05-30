Египетская сила. Европа ищет газ "по сусекам"
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Сложная конъюнктура мирового рынка природного газа явно не становится проще. Наоборот, многое указывает на грядущее ухудшение ситуации. Сопоставив все "за" и против", Европа осознала, что найти одного или нескольких поставщиков для замены российских объемов невозможно.
КИТАЙ ЕЩЕ НЕ ПОКАЗАЛ СЕБЯ
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, первую экономику мира по паритету покупательской способности и вторую — по внутреннему валовому продукту (ВВП) за первые четыре месяца 2022 года уменьшился на 18% относительно аналогичного периода прошлого года. В результате позицию среди крупнейших покупателей этого продукта в мире заняла Япония.
А по итогам текущего года поставки СПГ в КНР, как прогнозируют S&P Global Wood Mackenzie и SIA Energy, могут сократиться на 19%.
В качестве основной предпосылки такого развития событий называют "антиковидные" локдауны в некоторых провинциях КНР. Еще одной причиной стала дороговизна СПГ. Кроме того, не следует забывать: в прошлом году китайские власти активно наращивали угольную генерацию.
Но помимо Китая (и уже упомянутой Японии), в Азии есть и другие крупные потребители СПГ — Тайвань, Южная Корея и Индия, где спрос может резко увеличиться с приближением нового отопительного сезона. Так, в Индии уже наблюдается неуклонное укрепление спроса.
Более того, как только в Шанхае и других крупных городах Китая будут сняты ограничения, введенные в рамках борьбы с пандемией Covid-19, ситуация на мировом рынке может очень быстро измениться, отмечает telegram-канал "Нефть и Капитал".
Таким образом, острая фаза конкуренции за природный газ в мире, судя по всему, еще не наступила.
АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
Однако Германия, ключевая экономика ЕС, не оставляет планов как можно быстрее отказаться от импорта из России. Берлин рассчитывает к концу текущего года получить два плавучих терминала для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Еще два, как ожидается, появятся у побережья страны спустя несколько месяцев. Об этом 27 мая заявил министр экономики и климата страны Роберт Хабек.
По его словам, совокупная мощность первых двух регазификационных установок составит 12,5 млрд кубометров газа ежегодно. Двух других, ожидающихся к маю следующего года — по 10 млрд кубометров каждая. Таким образом, Берлин рассчитывает, что примерно в середине 2023 года у него появится возможность заместить, по крайней мере, 32,5 млрд кубометров российского энергоносителя при условии стабильного заполнения соответствующих СПГ-терминалов.
Ранее, в конце апреля, отвечая на вопрос журналистов, может ли Германия достичь полной независимости от природного газа из России в 2023 году, Хабек признал, что это "нереалистично".
ПО СУСЕКАМ
В Европе понимают, что альтернативные объемы российскому газу найти практически невозможно. Однако продолжают скрести "по сусекам". По факту, энергетическая политика Брюсселя в контексте снижения зависимости от импорта из России наводит на мысль, что в ЕС осознали бесперспективность попыток заменить "Газпром" на одного или даже нескольких поставщиков, сопоставимых по объемам и надежности поставок.
Судя по всему, теперь там рады даже самым минимальным объемам поставок. Так, Bloomberg сообщает, что ЕС работает над сделкой по импорту израильского СПГ, который мог бы поставляться в регион из Египта. Топливо планируется сжижать на египетских заводах в портовых городах Идку и Думьят. Сейчас эти предприятия общей мощностью 12,2 млн тонн/год СПГ загружены на 84%.
Однако есть серьезное сомнение, что из Израиля в Европу будут отправляться некие гигантские объемы газа, учитывая, что основная доля действующих в стране мощностей работает на потребности Египта, Иордании и внутреннего рынка.
В настоящее время израильский экспорт составляет в общей сложности около 10 млрд кубометров. Общий объем потребления природного газа в Европе составляет примерно 540 млрд кубометров ежегодно.
"ЯД ДЛЯ ОБЩЕСТВА"
Немедленное эмбарго на импорт российского природного газа привело бы к серьезным последствиям для экономики и общества Германии, заявил медиагруппе Funke министр по вопросам труда и социальных дел страны Хубертус Хайль. По его выражению, такой шаг стал бы "ядом для общества".
А прекращение импорта "голубого топлива" из России в Италию приведет к его серьезному дефициту для промышленности и сферы услуг, дополнительному удорожанию электроэнергии. При этом ВВП в 2022-2023 годах будет терять в среднем по 2% в год, говорится в исследовании аналитического центра при ассоциации промышленников Италии Confindustria.
У муниципалитетов Нидерландов возникли серьезные проблемы при поиске альтернатив российскому газу, отмечает местная газета Financieele Dagblad.
Издание сообщает, что муниципалитеты, у которых заключены контракты с "Газпромом", не смогли найти других поставщиков.
Однако министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен в конце апреля заявил, что, руководствуясь европейскими санкциями, муниципальные власти должны расторгнуть контракты с "Газпромом" до 10 октября текущего года.
КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ СЛЕДУЮЩИМ
В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) готовит "аварийный" план действий на случай полного прекращения импорта газа в ЕС из России. Об этом сообщает британская Financial Times (FT) со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. "Мы столкнулись с ситуацией, когда любая страна-член ЕС может быть следующей", — заявила она.
Кроме того, Симсон отметила, что ЕС в настоящее время активно работает над накоплением максимально возможного объема запасов с целью заместить как можно больше энергоносителя из России.
План ЕК также может подразумевать перераспределение природного газа в пользу домохозяйств за счет промышленных предприятий, на долю которых приходится 27% общего потребления.
Любопытно: брюссельская чиновница, говоря о рисках отдельных стран ЕС остаться без российского энергоносителя, демонстративно упустила из вида обстоятельство, что "Газпром" прекратил поставки в Польшу, Болгарию и Финляндию — то есть в те европейские страны, которые категорически отказались перейти на новую схему оплаты газа, предполагающую внесение средств на специальный счет в "Газпромбанке". И едва ли в данной ситуации можно вести речь о непредсказуемости российской стороны как надежного поставщика природного газа.
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