МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Сложная конъюнктура мирового рынка природного газа явно не становится проще. Наоборот, многое указывает на грядущее ухудшение ситуации. Сопоставив все "за" и против", Европа осознала, что найти одного или нескольких поставщиков для замены российских объемов невозможно. Китай оттесняет от санкционной российской нефти всех конкурентов

КИТАЙ ЕЩЕ НЕ ПОКАЗАЛ СЕБЯ

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, первую экономику мира по паритету покупательской способности и вторую — по внутреннему валовому продукту (ВВП) за первые четыре месяца 2022 года уменьшился на 18% относительно аналогичного периода прошлого года. В результате позицию среди крупнейших покупателей этого продукта в мире заняла Япония.

А по итогам текущего года поставки СПГ в КНР, как прогнозируют S&P Global Wood Mackenzie и SIA Energy, могут сократиться на 19%.

В качестве основной предпосылки такого развития событий называют "антиковидные" локдауны в некоторых провинциях КНР. Еще одной причиной стала дороговизна СПГ. Кроме того, не следует забывать: в прошлом году китайские власти активно наращивали угольную генерацию.

Но помимо Китая (и уже упомянутой Японии), в Азии есть и другие крупные потребители СПГ — Тайвань, Южная Корея и Индия, где спрос может резко увеличиться с приближением нового отопительного сезона. Так, в Индии уже наблюдается неуклонное укрепление спроса.

Более того, как только в Шанхае и других крупных городах Китая будут сняты ограничения, введенные в рамках борьбы с пандемией Covid-19, ситуация на мировом рынке может очень быстро измениться, отмечает telegram-канал "Нефть и Капитал".

Таким образом, острая фаза конкуренции за природный газ в мире, судя по всему, еще не наступила.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

Однако Германия, ключевая экономика ЕС, не оставляет планов как можно быстрее отказаться от импорта из России. Берлин рассчитывает к концу текущего года получить два плавучих терминала для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Еще два, как ожидается, появятся у побережья страны спустя несколько месяцев. Об этом 27 мая заявил министр экономики и климата страны Роберт Хабек.

По его словам, совокупная мощность первых двух регазификационных установок составит 12,5 млрд кубометров газа ежегодно. Двух других, ожидающихся к маю следующего года — по 10 млрд кубометров каждая. Таким образом, Берлин рассчитывает, что примерно в середине 2023 года у него появится возможность заместить, по крайней мере, 32,5 млрд кубометров российского энергоносителя при условии стабильного заполнения соответствующих СПГ-терминалов.

Ранее, в конце апреля, отвечая на вопрос журналистов, может ли Германия достичь полной независимости от природного газа из России в 2023 году, Хабек признал, что это "нереалистично".

ПО СУСЕКАМ

В Европе понимают, что альтернативные объемы российскому газу найти практически невозможно. Однако продолжают скрести "по сусекам". По факту, энергетическая политика Брюсселя в контексте снижения зависимости от импорта из России наводит на мысль, что в ЕС осознали бесперспективность попыток заменить "Газпром" на одного или даже нескольких поставщиков, сопоставимых по объемам и надежности поставок. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

Судя по всему, теперь там рады даже самым минимальным объемам поставок. Так, Bloomberg сообщает, что ЕС работает над сделкой по импорту израильского СПГ, который мог бы поставляться в регион из Египта. Топливо планируется сжижать на египетских заводах в портовых городах Идку и Думьят. Сейчас эти предприятия общей мощностью 12,2 млн тонн/год СПГ загружены на 84%.

Однако есть серьезное сомнение, что из Израиля в Европу будут отправляться некие гигантские объемы газа, учитывая, что основная доля действующих в стране мощностей работает на потребности Египта, Иордании и внутреннего рынка.

В настоящее время израильский экспорт составляет в общей сложности около 10 млрд кубометров. Общий объем потребления природного газа в Европе составляет примерно 540 млрд кубометров ежегодно.

"ЯД ДЛЯ ОБЩЕСТВА"

Немедленное эмбарго на импорт российского природного газа привело бы к серьезным последствиям для экономики и общества Германии, заявил медиагруппе Funke министр по вопросам труда и социальных дел страны Хубертус Хайль. По его выражению, такой шаг стал бы "ядом для общества".

А прекращение импорта "голубого топлива" из России в Италию приведет к его серьезному дефициту для промышленности и сферы услуг, дополнительному удорожанию электроэнергии. При этом ВВП в 2022-2023 годах будет терять в среднем по 2% в год, говорится в исследовании аналитического центра при ассоциации промышленников Италии Confindustria.

У муниципалитетов Нидерландов возникли серьезные проблемы при поиске альтернатив российскому газу, отмечает местная газета Financieele Dagblad.

Издание сообщает, что муниципалитеты, у которых заключены контракты с "Газпромом", не смогли найти других поставщиков. Дания отказалась платить за российский газ в рублях

Однако министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен в конце апреля заявил, что, руководствуясь европейскими санкциями, муниципальные власти должны расторгнуть контракты с "Газпромом" до 10 октября текущего года.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ СЛЕДУЮЩИМ

В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) готовит "аварийный" план действий на случай полного прекращения импорта газа в ЕС из России. Об этом сообщает британская Financial Times (FT) со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. "Мы столкнулись с ситуацией, когда любая страна-член ЕС может быть следующей", — заявила она.

Кроме того, Симсон отметила, что ЕС в настоящее время активно работает над накоплением максимально возможного объема запасов с целью заместить как можно больше энергоносителя из России.

План ЕК также может подразумевать перераспределение природного газа в пользу домохозяйств за счет промышленных предприятий, на долю которых приходится 27% общего потребления.

Любопытно: брюссельская чиновница, говоря о рисках отдельных стран ЕС остаться без российского энергоносителя, демонстративно упустила из вида обстоятельство, что "Газпром" прекратил поставки в Польшу, Болгарию и Финляндию — то есть в те европейские страны, которые категорически отказались перейти на новую схему оплаты газа, предполагающую внесение средств на специальный счет в "Газпромбанке". И едва ли в данной ситуации можно вести речь о непредсказуемости российской стороны как надежного поставщика природного газа.