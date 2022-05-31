МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Брюсселю пришлось согласиться с позицией Будапешта, который настаивал на продолжении закупок российской нефти. Что это дает Венгрии и только ли в ней дело, разбирался "Прайм". Орбан: Европа "пляшет на грани" мирового экономического кризиса

ВЫНУЖДЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

ЕС вынужденно исключил из проекта санкций поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Этому способствовала твердая позиция Венгрии, премьер-министр которой Виктор Орбан сравнил отказ от российских углеводородов с эффектом ядерного взрыва в экономике. Общеевропейские санкции требуют единогласного решения, а Будапешт несколько недель блокировал принятие шестого пакета санкций в отношении России, выступая против эмбарго на поставки нефти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу 2022 года ЕС уменьшит закупки российской нефти на 90%. Этот учитывает заявления Польши и Германии, которые пообещали отказаться от объемов, поступающих по трубопроводу "Дружба".

ПОЗИЦИЯ БУДАПЕШТА

"Представитель Венгрии заявил, что для перестройки инфраструктуры стране требуется до пяти лет и значительные финансовые вливания, — отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. — Вряд ли к вопросу отказа от нефти по трубе удастся вернуться в ближайшее время".

"Венгрия, конечно, будет максимально загружать свои нефтеперерабатывающие мощности, поскольку получается, что именно нефтепровод "Дружба" — это самый эффективный с точки зрения логистики способ доставки сырья на местные НПЗ ", — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Изначально вся венгерская нефтеперерабатывающая индустрия была построена исходя из возможности получать нефть по данному трубопроводу, отмечает он. И сейчас это самый рациональный с точки зрения логистики вариант. В Венгрии прокомментировали введение эмбарго против российской нефти

"Более того, ведь российская сторона предложила Венгрии скидку на приобретаемую ею нефть", — напоминает специалист. То есть венгерская сторона приобретает сырье из России примерно на 30% дешевле. Это позволяет потреблять достаточные объемы на внутреннем рынке и поставлять часть нефти в соседние страны.

Кроме того, санкции ЕС не запрещают Венгрии получать дополнительные объемы сырья. Даже если все не перерабатывается, венгерская сторона имеет право накапливать объемы и реэкспортировать их, уточняет Юшков. "Таким образом, Венгрия вполне может поставлять часть получаемой из России нефти за рубеж железнодорожным транспортом", — говорит он. Так что Венгрия — главный покупатель и основной выгодоприобретатель в нынешней ситуации, указывает эксперт.

ЧЕРЕЗ АЗИЮ

Бесспорно, "нефтяное эмбарго" от Евросоюза активизирует азиатское направление поставок. Уже сейчас российские объемы в значительных масштабах поступают в Азию. Например, немало нефти приобретает Индия, там она перерабатывается на местных НПЗ и уже в виде нефтепродуктов поступает в Европу.

Юшков допускает, что в случае сохранения такой практики в ЕС закроются многие НПЗ, а другие, в соседних с Венгрией странах, будут заинтересованы в том, чтобы получать нефть для дальнейшей переработки именно у венгерской стороны.

"Более того венграм, по всей видимости, еще и денег обещали на модернизацию НПЗ, может быть, с прицелом на возможность работать с нефтью других сортов и для модернизации инфраструктуры", — резюмирует эксперт.