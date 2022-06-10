МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Открытие первого международного моста через реку Амур имеет важное экономическое и политическое значение — он улучшит логистику и сделает сотрудничество России и Китая еще более тесным. Окупиться строительство может уже через 4-5 (по планам 20 лет) лет, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем

В пятницу по первому международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) — Хэйхэ (Китай) через реку Амур, строившемуся с конца 2016 года, открыли грузовое движение. В онлайн- церемонии участвовали вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На площадках на обоих берегах присутствовали губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Запуск моста через Амур имеет большое экономическое и большое политическое значение, указывают опрошенные "Прайм" эксперты. С точки зрения экономики важно расширение транспортного коридора между Европой и Азией, а также возможность более тесного сотрудничества между Россией и КНР, что особо важно в условиях санкций. Ранее углублению сотрудничества мешали именно проблемы с транспортной инфраструктурой, считает научный руководитель Институт региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Политический аспект в том, что мы демонстрируем — политику санкций поддерживает меньшинство, и приглашаем весь мир присоединиться к большинству", — считает он.

По словам Орлова, мост через Амур позволит в полной мере задействовать транзитный потенциал Приамурья. Средняя стоимость проезда по мосту для одного автомобиля составит 8700 рублей. Когда мост себя окупит, она станет ниже.

"Открытие моста окажет серьёзное влияние на развитие торгово-экономических связей между Россией и Китаем. По мосту каждый день смогут проезжать более 600 грузовых автомобилей. Современные пункты пропуска в перспективе способны обеспечить до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллионов пассажиров ежегодно. На первом этапе будет работать только грузовое сообщение, — рассказал Орлов. — Также мы считаем целесообразным строительство еще двух мостовых переходов, ведем соответствующую работу с Китайской Народной Республикой, с Министерством транспорта РФ и РЖД. Прежде всего, это мост Джалинда-Мохэ — мы уверены, что он будет загружен трафиком. Второй объект — непосредственно здесь, в Каникургане — железнодорожный мост Благовещенск—Хэйхэ. Перспектива достаточно отдаленная, потому что нужно просчитать очень много составляющих. В первую очередь будем отталкиваться от трафика, нужно посмотреть, как будет загружен введенный в эксплуатацию трансграничный железнодорожный мост в Еврейской автономной области, насколько он справится с нарастающей нагрузкой грузооборота между нашими странами".

По словам доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, при хорошей интенсивности эксплуатации мост окупится через 4-5 лет. Кроме того, на 13 километрах проездного пути могут появиться кафе, АЗС и прочая инфраструктура для ожидания перехода через границу и отдыха, что ускорит окупаемость.

"Но надо понимать, что мост строили не для его окупаемости. Приоритет — сокращение затрат на логистику между двумя странами и увеличение товарооборота", — подытожил он.