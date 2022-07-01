МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Исполнительный директор Shell дал развернутое интервью, в котором выразил озабоченность ситуацией на мировых рынках природного газа и нефти. Ответил он и на вопрос о намерении G7 установить предел для цен на российские энергоресурсы. "Новый поток": насытится ли Европа доступным российским газом

"ГАЗОВОЕ БЕСПОКОЙСТВО"

Мир движется к "неспокойному периоду", поскольку сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и нефти усугубляет глобальный энергетический кризис, заявил исполнительный директор компании Shell Бернардус "Бен" ван Берден.

Выступая 29 июня в Сингапуре в ходе пресс-конференции, глава международного нефтегазового гиганта обозначил практику снабжения энергоресурсами, основанную на отказе от тех существенных объемов нефти и природного газа из России, которые все еще поступают в Европу, как полностью бесперспективную.

"В Европу будет поступать больше СПГ, но будет ли много дополнительных новых объемов СПГ, чтобы заполнить возникший пробел?— задался вопросом ван Берден. — Я так не думаю".

"Свободных мощностей очень мало, а спрос все еще восстанавливается", — отметил глава Shell. С учетом этого фактора и принимая во внимание неопределенность, связанную с боевыми действиями на Украине и антироссийскими санкциями, как указал он, велика "вероятность, что мы войдем в неспокойный период". Расколоть и уничтожить: воинствующий Боррель указал путь Европе

По его словам, из России только по газопроводу "Северный поток" в Европу поступает почти треть всего природного газа, импортируемого в регион. При этом ван Берден допускает, что Европа могла бы добывать дополнительно до 50 млрд кубометров энергоносителя в год, разрабатывая месторождение Гронинген в Нидерландах. Однако такая перспектива призрачна, указал топ-менеджер, и для правительства Нидерландов такой шаг станет крайней мерой, уверен он.

Добыча на гигантском месторождении, на протяжении полувека обеспечивавшего северо-запад Европы существенными объемами природного газа (свыше 50 млрд кубометров в год на пике разработки), в 2018 году стала постепенно сокращаться из-за происходивших в районе с завидной регулярностью землетрясений, которые провоцировались добычными работами. В октябре следующего года планируется закрыть месторождение полностью.

Но в последнее время дискуссии о перспективности отказа от этих планов и возможности увеличения добычи на Гронингене возобновились в связи с усугублением ситуации на европейском рынке энергоносителей. И премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на днях прокомментировал данный вопрос, заявив, что новое увеличение поставок с Гронингена возможно только в "крайнем случае", а отказ России от поставок в страну не является достаточной причиной.

"НЕФТЯНОЙ ОСАДОК"

Блестящих перспектив для рынка нефти исполнительный директор Shell ван Берден также не видит. По его мнению, свободные мощности стран ОПЕК по добыче "черного золота" оказались гораздо меньше, чем предполагали многие наблюдатели. В свою очередь, спрос на нефть уже восстановился до уровня, предшествовавшего пандемии Covid-19, заявил ван Берден. И в ближайшие годы неизбежен дальнейший рост потребления, уверен он. "В саже по локоть": как Европа возвращается к углю из-за своих принципов

При этом инвестиции в ископаемое топливо за последние три года уменьшились на 1 трлн долларов, посетовал топ-менеджер. И если не произойдет резкое ослабление спроса на энергоносители, рынки ждет ощутимый дефицит, указал глава Shell.

Также ван Берден раскритиковал идею "Большой семерки" (G7), озвученную в ходе саммита в Германии, прошедшего 26-28 июня, установить верхний предел цен на нефть, чтобы ограничить поступление в российский бюджет доходов от продажи энергоносителей. Такой механизм, уверен он, будет работать лишь при условии широкой поддержки за пределами Европы и США.

В противном случае просто сохранится текущая ситуация, в которой российская нефть поступает в те страны, которые "с удовольствием продолжают приобретать, например, сырье сорта Urals".