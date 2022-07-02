МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Сегодня на рынке нефти сложился дисбаланс в пользу России, рассказал агентству "Прайм" замглавы наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" (ТЭК) Дмитрий Гусев. Funke: немцам предсказали шок при получении счетов за газ

"В баррелях мы поставляем Европе меньше, зато в выручке получаем больше, — указал он. — Но как долго такой диспаритет продержится, неизвестно".

По его словам, идет мощное воздействие на всех поставщиков нефти — как входящих в ОПЕК, так и не входящих в эту организацию. Накладывается второй тренд — резкое сокращение добычи в рамках попыток перехода на "зеленую экономику".

"За последние 5-7 лет сократились инвестиции в добычу нефти, что очень важно. Это значит, что у всех в запасе 3-5 лет, а может, и меньше, пока еще работают инвестиции, сделанные до 2014 года", — рассуждает эксперт.

Мировой рынок, по его словам, лихорадит, из-за политических решений могут отменяться какие-то контракты. Поэтому Гусев затрудняется сказать, какие объемы российской нефти поставляются в настоящее время в Евросоюз. "Но до 24 февраля в Европу поступало около 250 млн. тонн", — указал он.

"Страны Азии способны "переварить" эти объемы хотя бы потому, что, приняв российскую нефть, они могут поставить в Евросоюз схожие объемы нефти другого происхождения", — отметил эксперт. Эксперт предрек конец эры экономики обмена "фантиков" на реальные товары

Но в этом случае части европейских НПЗ потребуется модернизация. Плюс возрастут логистические расходы, добавил он.

"Если Россия сменит рынки сбыта, пострадают все: цены подпрыгнут, вырастут затраты на новую логистику, но и российские компании уступят по ценам тем же китайским товарищам", — резюмировал специалист.