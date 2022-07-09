МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Власти Германии обещают не допустить банкротства энергокомпаний, которые уже подсчитывают миллиардные убытки. Однако глобально для их спасения стране необходимо внести изменения в законодательство. В противном случае кризис будет развиваться по нарастающей, и зимой его последствия ощутит на себе каждый. Европейская правда: Запад выбирает между турбиной и Украиной

КАСКАДНЫЙ ЭФФЕКТ

Правительство Германии не позволит обанкротиться энергетическим компаниям, заявил министр экономики страны Роберт Хабек в интервью агентству Bloomberg. Этот сегмент бизнеса оказался в непростом финансовом положении из-за стремительно растущих цен на энергоносители после сокращения поставок природного газа из России. 7 июля цена газа на спотовом рынке Европы превысила $1900/тыс. куб. м.

"Я могу обещать: мы не позволим ни одной компании обанкротиться, поскольку это приведет к потрясениям на мировом энергетическом рынке", — сказал Хабек во время телефонного разговора с корреспондентом Bloomberg.

Обеспечение промышленности Германии газом и электроэнергией поставлено под угрозу после сокращения поставок по газопроводу "Северный поток" до 40% от его установленной мощности. Газопровод проложен через Балтийское море напрямую из России в Германию — в обход территории сопредельных государств, его установленная мощность составляет 55 млрд куб./м.

Поставки по "Северному потоку" будут прекращены полностью 11 июля в связи с плановыми ремонтными работами, которые продлятся 10 дней. В Германии и других странах ЕС опасаются, что после окончания ремонтных работ поставки по газопроводу не возобновятся.

Отношения между ЕС и Россией обострились до предела после начала специальной операции по денацификации Украины. ЕС ввела против России более жесткие санкции, в том числе в сфере энергетики, нежели США. Замороженные в соответствии с санкциями российские активы на сумму более $300 млрд были размещены преимущественно в европейских банках.

По словам Хабека, Германии и другим странам угрожает "каскадный эффект", поскольку энергетические компании готовы покупать очень дорогой газ на спотовом рынке, чтобы компенсировать сокращение поставок из России.

В Европе полагают, что дальнейшее обострение политических и экономических отношений с Россией может привести к полному прекращению поставок российского газа в этом году. Резкое подорожание газа после сокращения поставок по "Северному потоку" ухудшило и без того незавидное положение европейских энергетических компаний, которые оказались на грани банкротства. В этом есть вина лично Хабека и других представителей партии "зеленых", которая входит в коалиционное правительство Германии.

ЗЕЛЕНЫЙ МОРОК НАД ГЕРМАНИЕЙ

До начала специальной операции и Хабек, и Анна-Лена Бербок, ныне министр иностранных дел Германии, выступали против сотрудничества с Москвой в области энергетики. Они были яростными противниками проекта "Северный поток — 2". Эти политические деятели наряду с другими "зелеными" открыто заявляли, что не допустят запуска газопровода "Северный поток — 2", чтобы нанести России максимальный экономический урон. При этом интересы энергетических компаний и населения Германии для них никогда не были приоритетом.

После начла специальной операции Хабек сообщил, что проект "Северный поток —2" закрыт окончательно. Зарегистрированный в Швейцарии оператор газопровода Nord Stream 2 был ликвидирован, европейские компании, принимавшие участие в финансировании проекта — Uniper, Shell, Engie, OMV, Wintershall — списали свои инвестиции как безвозвратные. Европа и Азия начали "великую газовую войну"

На прошлой неделе германская Uniper, один из крупнейших покупателей российского газа, сообщила о своем критическом финансовом положении вследствие сокращения поставок из России и заоблачно высоких цен на газ в Европе. Компания начала переговоры с правительством об оказании помощи со стороны государства для недопущения банкротства. Сумма, необходимая Uniper для спасения от банкротства, оценивается в 9 млрд евро. Для сравнения: общая сумма вложения всех пяти компаний в "Северный поток — 2" пять лет назад составляла 4,75 млрд евро.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Сейчас в немецкое законодательство вносятся поправки, позволяющие правительству для обеспечения энергетической безопасности страны выкупать акции компаний, находящихся в тяжелом финансовом положении, либо вводить дополнительные налоги с потребителей энергоносителей. Поправки в законодательство могут быть вынесены на обсуждение в бундестаге уже на этой неделе.

"Имея новое законодательство, у нас появится возможность действовать, и мы обязательно будем действовать", — цитирует Bloomberg слова Хабека.

Он также сообщил, что правительство Германии официально обратилось к правительству Канады с просьбой вернуть турбину, которая использовалась для прокачки газа по "Северному потоку". Производитель турбины — компания Siemens — отправила ее в Канаду для проведения профилактических ремонтных работ. Но после завершения ремонта канадское правительство запретило возвращать турбину в России, сославшись на санкции, которые ввел против Москвы коллективный Запад во главе с США. Коалиционное правительство Германии поддержало антироссийские санкции.

После запрета Канады возвращать принадлежащее российской компании оборудование "Газпром" был вынужден сократить поставки по "Северному потоку" по техническим причинам.

Несмотря на критическую ситуацию, сложившуюся в энергетике Германии, Хабек отверг возможность использовать для получения газа из России через "Северный поток — 2". Однако в прошлую среду глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст призвал правительство все-таки начать переговоры о запуске этого трубопровода на определенный срок, чтобы обуздать рост цен на газ и обеспечить энергетическую безопасность страны. Не продешевить. Япония хочет отдать часть своего газа в добрые руки

ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ НАЧАЛИСЬ

По данным немецких СМИ, если Германия полностью прекратит закупку газа за рубежом, имеющихся запасов хватит не более чем на два месяца. При этом в случае падения давления в газораспределительных сетях ниже определенной отметки система отопления может автоматически отключится. На ее восстановление в каждом доме отдельно потребуется очень много времени и денег.

Власти Германии обязуются отключать население от газоснабжения в самую последнюю очередь, однако счета за отопление значительно вырастут.

Дорогой газ вынуждает немецкие компании сокращать производство. Об этом, к примеру, уведомил BASF — крупнейший в мире производитель химической продукции. Поскольку газ используется в Германии как топливо на ТЭС, цены на электроэнергию также стремительно растут. Это ведет к подорожанию продукции всех промышленных предприятий Германии — крупнейшей экономики Европы.

Впервые с 1991 года в Германии возник дефицит торгового баланса из-за опережающего роста импорта по сравнению с экспортом. По данным Destatis Федерального статистического бюро Германии, в мае импорт в денежном выражении вырос на 27,8%, а экспорт — на 11,7%. В результате, дефицит торгового баланса составил 1 млрд евро.

Ряд экспертов уверены, что из-за сокращения промышленного производства Германия обречена на рецессию уже в этом году. Вслед за ней рецессия перекинется на весь Евросоюз.