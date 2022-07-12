МОСКВА, 12 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Важнейшие новости, касающиеся дальнейших перспектив экспорта российского природного газа и ситуации на газовом рынке в целом следуют одна за другой, что не совсем типично для летнего сезона. "Прайм" постарался свести воедино поступившую информацию и сделать основные выводы. Газовая удавка: как Европа готовится жить без "Северного потока"

НЕФТЕДИКТАТОРЫ

Странам Азии следует "диверсифицировать цепочки поставок энергии и критически важных минералов" для снижения зависимости от России и Китая. Во всяком случае, в этом уверены правящие круги в Вашингтоне и Брюсселе, о чем 12 июля недвусмысленно заявили министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм и глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в ходе Сиднейского энергетического форума.

"Мы хотим убедиться, что мы как нации не находимся под давлением нефтедиктаторов, под давлением тех, кто не разделяет наши ценности, давлением тех, кто хотел бы контролировать стратегические аспекты цепочки поставок", — цитирует Reuters главу американского правительства.

Также Грэнхолм и Бироль, сославшись на роль России, указали, что необходимо избегать зависимости от одной страны в обеспечении любой технологией или каким-либо видом топлива.

О роли США в процессах узурпации отдельных сегментов энергетических рынков на примере многолетнего агрессивного навязывания Европе сжиженного природного газа (СПГ) американского происхождения посланница Вашингтона закономерно умолчала. Зато заявила: "нации, которые разделяют одни ценности, развивают наши собственные цепочки поставок — не только ради климата, но ради нашей собственной энергетической безопасности". И основная мысль этого тезиса ясна: она означает безусловный и безальтернативный выбор в пользу энергоносителей из США, которые страны, разделяющие декларируемые Вашингтоном ценности, должны приобретать невзирая на стоимость для своих суверенных экономик.

Впрочем, ни единого намека на неоднозначную роль США на глобальной энергетической карте не озвучил и руководитель МЭА. Однако влиятельный спикер в очередной раз высказался в пользу отказа от ископаемого топлива, отметив, что странам, планирующим в течение следующих нескольких лет новые инвестиции в ископаемые виды топлива, необходимо учитывать климатические и бизнес-риски.

АЛАРМИЗМ

Буквально на днях стало известно, что Европа готовится к полному прекращению поставок природного газа, поступающего по трубопроводу "Северный поток". Во всяком случае, Германия и Франция устами своих высокопоставленных представителей высказались о такой вероятности как о крайне высокой. Причина такого развития событий видится им в стремлении России оказать давление на "европейские локомотивы" в связи с острыми внешнеполитическими противоречиями. Формальным поводом, на взгляд Берлина и Парижа, должна стать приостановка работы объекта 11 июля на плановую профилактику, которая, как они додумывают, рискует превратиться в бессрочный простой. Снимают сливки: китайцы выбрали для себя самую лучшую нефть

Однако если Россия прекратит поставки природного газа в Европу, то она сама сыграет в интересах США, указывает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — "Притом, что на самом деле наш главный противник — это не Западная Европа, — рассуждает эксперт. — А мы нанесем максимальный экономический ущерб именно ей, если подыграем Штатам и ускорим процесс реализации поставок альтернативного СПГ на европейский рынок". Это главный аргумент, уточняет специалист. "Ну и тем самым, вообще-то, мы лишаем себя денег, — говорит он. — Об этом тоже не стоит забывать". Эту ситуацию Симонов называет "войной затянутых ремней".

Третий аргумент, по его словам, заключается в том, что даже "кошмарный" для Европы сценарий полного прекращения поставок российского газа нельзя считать апокалиптическим для европейской экономики. Она получит жесточайший удар, существенно сократится, но не рухнет, убежден эксперт. Допускать такую вероятность, на взгляд Симонова, также неверно, как ошибочно со стороны чиновников в Брюсселе думать, что в России наступит коллапс из-за санкций "коллективного Запада". "Хотя экономический эффект, безусловно, будет колоссальным, — уточняет Симонов. — Уйдут в отставку там Джонсон, Шольц, будет инфляция, будет безработица, закроется уйма предприятий. Ну и что? Европа не перестанет существовать".

Таким образом, России нет никакого смысла прекращать снабжение Европы природным газом. Но и поддаваться давлению, идти на поводу у тех сил, которые пытаются манипулировать темой поставок российских энергоносителей, нет никакого смысла. И ситуация с турбинами для "Северного потока", которые Канада оказалась вынуждена вернуть под нажимом Берлина, наглядно показывает это.

"ПОКА ТИТАНИК ПЛЫВЕТ…"

Однако в случае прекращения или даже сохранения текущих объемов поставок газа из России заместить выпавшие объемы Европе будет нечем, указывают эксперты, и при таком развитии событий алармистская позиция Берлина и Парижа вполне оправданна, указывают специалисты.

Главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин напоминает, что в течение июня объемы прокачки по "Северному потоку" уменьшились на 60% — со 170 до 68 млн кубометров в сутки. То есть в период с 17 июня по 11 июля ЕС недополучал более 100 кубометров в сутки. "Но экстренные меры редко бывают эффективными по сравнению с заблаговременными", — предупреждает эксперт.

"Данные по импорту в ЕС за второй квартал 2022 года позволяют предположить, что потенциал замещения российского газа на горизонте ближайших месяцев в основном исчерпан", — рассуждает он. Следующие 10 дней покажут, как будет меняться уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) ЕС, указывает Кокин. "Скорее всего, в случае длительного простоя "Северного потока" некоторым странам Европы придется вводить меры по ограничению потребления", — полагает он.

Власти стран уже обещают, что домохозяйства даже в экстренном случае будут отключать в последнюю очередь — первыми пострадают предприятия, общественные заведения, торговые центры. А страны, у которых заключены с "Газпромом" долгосрочные контракты и которые согласились платить за российский газ в рублях могут практически не опасаться вынужденных отключений. Например, Республика Сербская Босния и Герцеговина — скажем прямо, не ведущая экономика Европы — накануне продлила договор на поставки газа из России. Речь идет о цене около 290 долларов за 1 тысячу кубических метров или немного выше. Для сравнения, спотовые цены на газ в Европе по индексу одного из крупнейших хабов TTF во вторник превышали 1740 долларов за тысячу кубов. Именно по таким ценам придется покупать газ Германии или Франции в случае прекращения или сокращения поставок из РФ. Европа и Азия начали "великую газовую войну"

В свою очередь, на доступности СПГ для европейских потребителей может отразиться замедление темпов ввода новых сжижающих мощностей, указывает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. Он уточняет: в Азии в 2018 году, согласно подсчетам Global Energy Monitor, было введено новых мощностей на 20,6 млн тонн в год, а в 2019 году — 21 млн тонн в год; по итогам 2020 года этот показатель снизился до 13,4 млн тонн в год, а в 2021 году — до 3,2 млн тонн в год. К марту 2022 года в Азии в фазе строительства находились мощности по производству СПГ на 5,8 млн тонн в год, а на предынвестиционной стадии — еще 11 млн тонн. "То есть даже суммарно это меньше, чем объем ввода в 2018-2019 годах", — резюмирует эксперт.

Если свести воедино факторы европейских страхов, стремления США к контролю над распределением энергоносителей не только в Европе, но (как явствует из заявлений в Сиднее) и в Азии, а также перенаправления экспортных потоков СПГ, становится ясно, что мировой энергетический рынок стоит на пороге своего рода "шторма", но насколько "идеального" — вопрос открытый.