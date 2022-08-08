МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В июле Россия вышла на третье место по поставкам угля в Индию — спрос на коксующийся и энергетический уголь значительно вырос. Однако по итогам года с учетом отказа Европы его покупать возможен спад как добычи, так и экспорта. Но есть способ этого избежать. Китайцы будут смеяться последними: что ждет мир после выходки Пелоси

ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО

В июле Россия стала третьим крупнейшим поставщиком угля в Индию. В прошлом месяце импорт российского угля вырос более, чем на 20%, достигнув рекордного показателя — 2,06 млн т, сообщило индийское консалтинговое агентство Coalmint.

Ранее Россия не входила даже в пятерку крупнейших поставщиков угля в Индии. Основными экспортерами являются Индонезия, ЮАР, Австралия и США. Пятую позицию занимали попеременно Мозамбик или Колумбия.

В июле Индонезия оставалась бесспорным лидером, а ЮАР незначительно опередила Россию по объему поставок угля на индийский рынок.

После недавнего одобрения Центральным банком Индии перехода на расчеты в национальных валютах между Нью-Дели и Москвой ожидается дальнейший рост поставок российской продукции, включая угль и другие сырьевые товары. С марта по июль — после начала специальной операции на Украине — импорт из России в Индию вырос почти в пять раз, превысив $15 млрд.

Индия является второй крупнейшей угледобывающей страной в мире. В июле добыча рядового угля выросла на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, достигнув 60,4 млн т. Однако по сравнению с июнем этого года добыча снизилась так же на 11%. Снижение связано с наступлением сезона муссонных дождей, что затрудняет производственную деятельность в шахтах и карьерах.

Государственная Coal India и принадлежащая властям штата Телангана компания Singareni Collieries добыли в прошлом месяце 47,33 млн т и 3,29 млн т соответственно. Остальные 9,8 млн т добыли частные компании, которые увеличили объем производства на 42% в годовом выражении.

И КОКСУЮЩИЙСЯ, И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

Собственная добыча не может обеспечить растущие потребности страны, поэтому стране приходится завозить уголь из-за рубежа. Согласно данным Coalmint, в июле импорт всех видов угольной продукции, включая антрацит и PCI (пылевидный уголь), снизился почти на 10% по сравнению с месяцем ранее и составил 23,8 млн т. В июне поставки угля в Индию достигли рекордного показателя — 26,29 млн т, свидетельствуют статистические данные Coalmint. Черный день наступил: Киев лихорадочно ищет газ и уголь

Россия традиционно поставляла преимущественно коксующийся уголь, который пользуется высоким спросом со стороны индийских цементных и металлургических компаний. Россия и Австралия являются основными поставщиками в Индию коксующегося угля.

После введения США и ЕС санкций против Москвы индийские партнеры получили большие скидки на российские энергоносители, включая уголь, используемый в основном для производства электроэнергии. По сообщениям иностранных агентств, скидка превышала 30% по отношению к котировкам индонезийского и австралийского угля.

В первой половине этого года запасы на многих угольных ТЭС Индии находились на критически низком уровне. Страна балансировала на грани энергетического кризиса. Благодаря предоставленным скидкам Индия значительно увеличила закупки российского угля, что позволило избежать энергетического кризиса.

В июле импорт энергетического угля из России вырос на 70,3% по сравнению с июнем, достигнув рекордного показателя — 1,29 млн т. Поставки коксующегося угля увеличились более чем на две трети, превысив 280 тыс. т.

НЕ ПОВОД ДЛЯ ПЕССИМИЗМА

Многие европейские компании продолжали покупать российский уголь после 24 февраля, несмотря на введение санкций против России со стороны ЕС.

"Российский уголь идеален для Европы. Он сразу идет на ТЭС, без предварительной подготовки. Уголь из США, Южной Африки и Индонезии необходимо смешивать с большим количеством качественного угля. Уголь из США содержит большое количество серы. Хорошего американского топлива в большом количестве нет, а южноафриканский уголь не может обеспечить все потребности Европы", — сообщил агентству S&P Platts Global угольный трейдер на условиях соблюдения анонимности. Германия лишила себя последнего шанса заменить российский газ

На Западе признают, что найти замену качественному углю из России будет непросто. До специальной операции Европа покупала до 40 млн т российского угля ежегодно.

В январе — июне этого года добыча угля в России снизилась незначительно — менее, чем на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 208 млн т. Официальные данные об экспорте угля отсутствуют. По оценке ряда экспертов, он снизился примерно на 5%. Серьезные проблемы с вывозом угля за пределы России возникли в первую очередь у компаний, ведущих добычу Кузбассе — основном угледобывающем регионе России.

1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в ЕС, что негативно скажется на добыче и экспорте. Минэнерго опубликовало прогноз, что в 2022 году добыча угля в России может снизиться на 17% в годовом выражении — до 365 млн т, а экспорт на 30% — до 156 млн т.

В конце первого полугодия основными импортерами российского угля стали Китай, Индия и Турция. Индия — второй крупнейший импорте угля в мире — намерен увеличивать закупки топлива в России. Если логистические проблемы с вывозом будут решены, то пессимистичный сценарий Минэнерго реализуется.