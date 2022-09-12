МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. "Разворот на Восток", контуры которого обозначил Владимир Путин, подразумевает широкомасштабную азиатскую экспансию: строительство развитой транспортной инфраструктуры, упрощение торгового взаимодействия и расчетов в нацвалютах, максимальную цифровизацию. Все это потребует значительных инвестиций со стороны государства; но если тренд на ограничение экспорта продолжится, то денег в казне появится больше. "Потолок" раздора: российский газ вбил еще один кол в единство Евросоюза

ПОВОРОТ НА ВОСТОК

Ключевой темой прошедшего на минувшей неделе Восточного экономического форума стал разворот вектора развития России в противоположном направлении — с Запада на Восток. Выступая на форуме, президент России Владимир Путин констатировал, что РФ активно продает углеводороды за рубеж, невзирая на наложенные западными странами ограничения. Если Европа отказалась от преимуществ дешевого российского газа, то нашлись другие страны, готовые нормально сотрудничать.

Говоря о попытках отдельных стран навязать России в одностороннем порядке невыгодные ей правила игры в энергетической сфере, президент заявил: "Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно — как в известной русской сказке, приговаривать: "Мерзни, мерзни волчий хвост".

Вместо этого активизируется азиатское направление экспорта углеводородов. Главный партнер — Китай, который уже получает российский газ по газопроводу "Сила Сибири". Изучаются и другие восточные маршруты, которые позволят поставлять газ в дружественные России страны, к примеру, через территорию Монголии. А в рамках форума "Газпром" и Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) договорились о переходе на расчеты за поставки газа в национальных валютах.

ЛОГИСТИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Но развитие поставок — как нефти и газа, так и всего остального — невозможно без налаживания инфраструктуры. В настоящее время реализуются мероприятия по расширению возможностей Восточного полигона — Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали (БАМ и Транссиб). Пропускную способность Восточного полигона планируется увеличить в ближайшие годы на 40 млн тонн.

Часть интересных проектов уже в разработке. Так, вице-премьер Марат Хуснулин на днях предложил продлить федеральную трассу М-12 Москва — Казань до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и КНДР. Назвать новую трассу он предложил символически — "Евразия". На других направлениях тоже есть подвижки — увеличиваются мощности портов, открылся новый мост, соединяющий Благовещенск и китайскую провинцию Хэйхэ. Кукурузные короли: кто наложил лапу на украинское зерно

Однако самыми удобными и приемлемыми по стоимости остаются железнодорожные перевозки. "Например, по маршруту Москва-Пекин — этот способ на настоящий момент самым популярный", — рассказывает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Однако с учетом значительного увеличения количества экспортных поставок в Азию не всегда компании физически справляются с потоком, уточняет он.

"Экспортеры могут сталкиваться не только с загруженностью логистических цепочек, но и с таможенным контролем, который, соответственно, имеет свои ограничения по количеству экспортной продукции, — продолжает эксперт. — Также если перевозка осуществляется через третью страну, например, Казахстан, стоимость конечного товара может быть в разы выше из-за добавленной стоимости дистрибьютора".

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА

Проблемы и тотальную загруженность транспортной инфраструктуры России признают многие эксперты. Она практически не развивалась в последние годы, за исключением автомобильных дорог и авиации, считает глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. "Для развития транспортных сообщений со странами Азии необходимо эту транспортную инфраструктуру менять, наделять возможностью высокоскоростных перевозок. То есть сеть высокоскоростных железных дорог, новая сеть, которой у нас сейчас нет фактически, необходима не только для внутреннего сообщения, но и для транзита через Россию и поставок в самой России". Такая транспортная система облегчит России торговлю с Азией, включая такие страны, как Индия, Иран, Пакистан.

Но для этого необходимы масштабные инвестиции со стороны государства. Это касается как железных дорог, так и морского транспорта. Речь идет не только о масштабных проектах вроде Северного Морского пути, но и о более скромных задачах.

Не менее значимы проблемы, связанные с развитием бизнеса и торговли. Прежде всего, это проверка и верификация новых компаний-партнеров из тех стран, на которые переориентируется российский бизнес, а также применение финансовых инструментов (прежде всего — аккредитивов и страховок, с которыми есть проблемы, в том числе из-за санкций).

"Есть финансово-инфраструктурные проблемы, связанные с ростом издержек на проведение платежей, особенно в нестандартных валютах, — отмечает сопредседатель "Ассоциации содействия повороту на восток" (АСПВ) Максим Кузнецов. — У бизнеса часто отсутствуют специалисты в штате, которые обладали бы опытом и знаниями по конкретным рынкам Азии, в частности — по маркетингу и организации продаж".

По его мнению, разобраться с этим поможет создание национальной финансовой инфраструктуры — специальных компаний для страхования перевозок экспортных грузов, в том числе танкерной нефти и СПГ, а также открытие дочерних структур российских банков в дружественных странах, что облегчило бы расчеты в рублях и альтернативных валютах. Также, по его словам, важно цифровизировать отдельные аспекты внешнеэкономической деятельности, используя, в том числе, программные решения, которые позволяют решать ключевые вопросы импортеров и экспортеров.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР

О состоянии энергетических поставок можно судить по словам президента "Транснефти" Николая Токарева — он отмечает, что рост поставок нефти из России морским путем за первые семь месяцев 2022 года достиг 82 млн тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года — только 63 млн тонн. И, судя по всему, нефтепровод ВСТО, по которому нефть попадает в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, загружен полностью. Максимальная проектная мощность обеих его очередей — 130 миллионов тонн в год.

Премьер Михаил Мишустин в ходе ВЭФ заявил, что доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину, что стало ожидаемым следствием попыток ограничения этого экспорта. Если спрос на энергоносители продолжит расти, вероятно и дальнейшее ралли ценовых котировок, что позитивно отразится на российском бюджете, а негативно — на экономике стран-импортеров.