МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. История мессенджера WhatsApp существенно загружает память телефона, поэтому хранилище в этом приложении нужно чистить регулярно, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Раскрыто, как модная функция WhatsApp помогает обманывать россиян

В зависимости от объема памяти, который нужно освободить, можно выбирать варианты, каким образом удалять лишнюю информацию: отдельно по каждому чату или сразу все фото и видео в папке WhatsApp в приложении "Фото".

"Чтобы удалить лишние данные в каждом чате индивидуально, нужно в выбранном диалоге нажать на информацию о пользователе и выбрать раздел "Медиа". Там можно удалить все файлы или выбрать часть из них", — говорит эксперт. Также можно освободить место в хранилище WhatsApp через вкладку "Настройки" в разделе "Данные и хранилище", "Управление хранилищем".

В iPhone можно выбрать объекты для удаления по категориям: часто пересылаемые сообщения и крупные файлы объемом более 5 ГБ. Там же, по словам Закаряна, отдельно по чатам можно увидеть, в каких диалогах больше всего файлов и сколько места они занимают. Список начинается с чатов, которые занимают больше всего места. Россиян предупредили о новом трюке с голосовыми сообщениями

Еще один способ замедлить заполнение хранилища телефона данными из мессенджера — запретить автоматическое сохранение всех файлов в фотопленке. "В любом случае лучше чистить хранилище регулярно, чтобы не допускать замедления работы смартфона и сбоя в работе приложений, в том числе мессенджеров", — посоветовал эксперт.

WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.