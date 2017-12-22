Инвесторы захотят закрыть позиции перед Рождеством: ждем S&P500 на уровне 2692 пунктов

При этом преимущество, достигнутое к середине торгов, было растеряно. Принятие законопроекта по налоговой реформе, предложенного республиканцами, по-прежнему поддерживает рынок. Относительную слабость продемонстрировали производители полупроводников и коммунальщики.

Утром 22 декабря появились слухи о том, что Boeing присматривается к покупке Embraer, бразильского производителя самолетов для малой авиации, которые совершают полеты не более 3 часов и рассчитаны на малозагруженные маршруты. Этот шаг стал ответом на планы Airbus SE приобрести большую долю в подобном бизнесе канадского Bombardier. Ответный шаг Boeing даст ему преимущество, поскольку Embraer считается крупнейшим поставщиком небольших самолетов и является лакомым кусочком для любого авиационного производителя.

Индекс волатильности VIX снова упал ниже 10 пунктов. Это неудивительно: в понедельник в США будут праздновать Рождество, и рынки будут закрыты. А к концу предстоящей сессии индексы уйдут в небольшой минус, поскольку инвесторы захотят закрыть свои позиции перед праздниками. На следующей неделе, между 26 и 31 декабря, мы будем наблюдать снижение объемов торгов.

Сегодня выходят данные по динамике заказов на товары длительного пользования, ожидаем роста показателя на уровне 3%. Это в 1,5 раза превышает рыночный консенсус, однако мы учитываем, что полученные Boeing на авиационной выставке в Дубае контракты окажут существенное влияние на динамику заказов на эту группу товаров. В 16:30 мск выйдут данные по личинным доходам американцев, прогнозируем их повышение на 0,5%, и ускорение темпов роста на 0,1% по сравнению с октябрем, поскольку работавшие в праздники граждане получали надбавку за переработки. В 18:00 мск опубликуют статистику по продажам новых домов, их число мы ожидаем на уровне 665 тыс., что выше общерыночного консенсуса. В случае совпадения ожиданий с прогнозом рынок получит позитивный импульс, а S&P500 закроется ростом на 0,3%, до 2692 пунктов.