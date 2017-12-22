Сырьевой сектор США решил компенсировать потери за весь год

Обороты на торгах еще держатся на вполне приемлемых средненьких уровнях, но, судя по всему, держатся из последних сил. Периодически предпринимаются не очень наглые попытки сходить вверх, но такие попытки достаточно быстро упираются в желание достаточно большого количества игроков зафиксировать прибыль по более высоким ценам, и рынок тут же разворачивается в обратную сторону.

Поэтому основная интрига на ближайшие дни вплоть до Нового года - сможет ли оптимизм, который (и это надо признать!) остается на рынке, поднять индексы к заветным круглым цифрам в 25000, 7000 и 2700 соответственно по индексам DJIA-30, NASDAQ и S&P500, или все же победит страх, заставляющий сейчас многих инвесторов с очень большой осторожностью подходить к своим инвестициям в связи с вполне реальной возможностью коррекции рынка сразу после новогодних праздников.

А пока суть да дело, акции нефтяного и даже шире - фактически всего сырьевого сектора, решили наверстать все упущенное за этот год. Напомним, сырьевой сектор худший экономический сектор этого года. Акции компаний, входящих в этот сектор потеряли за прошедший год в среднем более 17% своей капитализации. Конечно, есть еще один сектор, акции которого также понесли потери - это сектор компаний, работающих в сфере услуг. Но все же потери компаний, работающих в этом секторе (в среднем 9%) несравнимы с компаниями сырьевого сектора.

И вот в последние дни на фоне незначительного роста нефтяных котировок мы наблюдаем устойчивый и достаточно мощный спрос прежде всего на акции независимых нефте- и газодобывающих компаний. Акции этого сектора были вчера на голову лучше всех остальных и в среднем выросли на 1,5% при том, что акции финансового сектора, который пришел вчера к финишу вторым, показали рост в 0,7%.

Весь остальной рынок окапывался вчера вблизи нулевых отметок, и ничего супер важного не происходило. Разве что на акции производителя спортивной одежды и обуви Nike (NKE, +1,38%) вчера наблюдался повышенный спрос в связи с предстоящим выходом квартальной отчетности. По-видимому, многие участники рынка надеялись на лучшее. Но это «лучшее», к сожалению, не наступило. Отчетность вышла, что называется, in-line, то есть такая, как и прогнозировало большинство аналитиков - прибыль упала по сравнению с предыдущим периодом, а продажи выросли. Но рост продаж не спас акции компании от распродажи, и на пост-маркете котировки ее акций завалились более чем на 2%. Немного, но все же обидно…

Ожидание рынка 22 декабря

Сегодня, наверное, последний по-настоящему деловой торговый день в этом году. Впереди 3 праздничных рождественских дня и далее четыре, ничего не значащих предновогодних дня. Так что, сконцентрировались, собрались и … А вот что «И» - не совсем понятно. Все идеи уже отыграны, и делать на рынке сейчас особо нечего. Разве что смотреть по сторонам и пытаться понемногу спекулировать. И в этом плане основная спекулятивная идея сегодняшнего дня - шортить акции сырьевого сектора. Выросли они за последние дни очень даже неплохо. Но фундаментальных причин для их роста в принципе нет.

И поэтому сегодня на фоне небольшого снижения цен на черное золото, а также на медь и олово у нас есть все шансы увидеть котировки акций большинства нефтяных компаний, а также таких компаний, как горнорудной Freeport-McMoRan (FCX), на более низких уровнях.

А во всем остальном - спокойствие и только спокойствие. Да и обороты на торгах будут прогнозируемо весьма и весьма низкими.

Ну, а в целом, рынок, вполне возможно, путем героических усилий проползет вверх еще 0,1 процента - на большее сил у участников рынка вряд ли хватит. Вот такой вот предпраздничный расклад. И поэтому главное - с наступающими праздниками! И всех кто отмечает - с католическим Рождеством!