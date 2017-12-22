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Рынок драгметаллов подрастает на фоне низких объемов торгов


Commodities / Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают, курс доллара США немного укрепляется, фондовый рынок продолжает также подрастать.

Торговая активность постепенно падает, инвесторы выходят из позиций перед длинными праздниками. Полноценные торговые сессии возобновятся к среде 3 января 2018 г., когда Д. Трамп планирует подписать законопроект по налоговой реформе в США. Между праздниками торговая активность останется слабой. Запасы в платиновых ETF-фондах подросли, запасы в остальных фондах драгоценных металлов не изменились.

Цены на золото на SGE слегка понизились, стоимость серебра и платины подросла, объёмы торгов понизились. Курс юаня к доллару США слабел. Цены на золото после снижения к уровню $1267 подрастали к уровню $1272, после чего вновь понизились к уровню $1271. Торговая активность низкая, европейские инвесторы уже ушли на выходные. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1266-1246, уровни сопротивления – $1276-1295.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота выросли от уровня $16,17 к уровню $16,27, после чего вновь корректируются вниз. Отношение золота к серебру составляет 78,56 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,74 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,15-15,93, уровни сопротивления – $16,38-16,65.

Цены на платину снижались к уровню $914, но после в корреляции с рынком золота восстановились до уровня $922, после чего вновь откорректировались вниз. Спред между золотом и платиной составляет $351/унция. Спред между платиной и палладием составляет -$122/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $914-890, уровни сопротивления – $934-952.

Цены на палладий установили новый максимум на уровне $1032,6, но не смогли на нём закрепиться и вновь опустились до уровня $1027,9. Ближайшие уровни поддержки в палладии –$1015-977, уровни сопротивления – $1027-1050.

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