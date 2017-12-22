Рынок драгметаллов подрастает на фоне низких объемов торгов

Торговая активность постепенно падает, инвесторы выходят из позиций перед длинными праздниками. Полноценные торговые сессии возобновятся к среде 3 января 2018 г., когда Д. Трамп планирует подписать законопроект по налоговой реформе в США. Между праздниками торговая активность останется слабой. Запасы в платиновых ETF-фондах подросли, запасы в остальных фондах драгоценных металлов не изменились.

Цены на золото на SGE слегка понизились, стоимость серебра и платины подросла, объёмы торгов понизились. Курс юаня к доллару США слабел. Цены на золото после снижения к уровню $1267 подрастали к уровню $1272, после чего вновь понизились к уровню $1271. Торговая активность низкая, европейские инвесторы уже ушли на выходные. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1266-1246, уровни сопротивления – $1276-1295.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота выросли от уровня $16,17 к уровню $16,27, после чего вновь корректируются вниз. Отношение золота к серебру составляет 78,56 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,74 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,15-15,93, уровни сопротивления – $16,38-16,65.

Цены на платину снижались к уровню $914, но после в корреляции с рынком золота восстановились до уровня $922, после чего вновь откорректировались вниз. Спред между золотом и платиной составляет $351/унция. Спред между платиной и палладием составляет -$122/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $914-890, уровни сопротивления – $934-952.

Цены на палладий установили новый максимум на уровне $1032,6, но не смогли на нём закрепиться и вновь опустились до уровня $1027,9. Ближайшие уровни поддержки в палладии –$1015-977, уровни сопротивления – $1027-1050.