Пятый отзыв машин за четыре месяца отразится на репутации Fiat, убытки составят $50 млн

По моей оценке, убытки компании в этой связи составят $50 млн. Отзыв затрагивает и старые модели, выпущенные вплоть до 2009 года.

На финансовой стабильности автомобильной корпорации данный инцидент никак не отразится. Fiat Chrysler Automobiles зарабатывает около $30 млрд каждый квартал при маржинальности в 3,4%, то есть данный отзыв машин обойдется в 4,6% от прибыли за 3-й квартал 2017 года.

Однако для автоконцерна это уже пятый масштабный отзыв машин за последние четыре месяца. Более того, причины, по которым компания возвращает проданные автомобили, не связаны между с собой. Это свидетельствует о наличии у Fiat больших производственных проблем, которые могут оказать давление на ее выручку и прибыль.

На упомянутые отзывы и нормализацию производственных процессов может потребоваться до $1 млрд дополнительных затрат, что увеличит капитальные издержки корпорации на 10%.

Пока данная ситуация не вызвала широкого резонанса на рынке, но мы не советуем инвестировать в данную бумагу, поскольку ожидаем выявления более серьезных проблем.